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Полицейские Хэйхэ изучают русский язык, чтобы решать конфликты с туристами

Полицейские Хэйхэ изучают русский язык, чтобы решать конфликты с туристами
Фото: m.heihe.gov.cn

Для полицейских пограничного отряда Хэйхэ провели семинары по русскому языку и культуре. Правоохранители учились эффективно решать конфликтные ситуации с туристами, используя русский язык.

Полицейские Приграничного объединенного отряда города Хэйхэ стали изучать русский язык, чтобы общаться с туристами из России, решать проблемы, разрешать конфликты, сообщает портал Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

В полицейском управлении, расположенном в районе набережной Хэйхэ, профессор Хэйхэского университета Цзян Дань провела серию семинаров по русскому языку и культуре для полицейских. Во время лекций сотрудники полиции освоили основные фразы для бытового общения с туристами, а также узнали об обычаях и культуре россиян.

Профессор рассказала правоохранителям о различиях в поведении между китайцами и русскими, о культурных отличиях и предложила несколько способов разрешения конфликтных ситуаций.

«В связи с рабочей необходимостью и мобилизацией нашего отряда для контроля за общественным порядком, мы пригласили профессора Цзян Дань из Хэйхэского университета, чтобы она провела для нас занятия, позволяющие повысить наши способности общаться с иностранцами с целью создания базы для гармоничной и спокойной общественной среды»,– заявил журналистам начальник отделения полиции Сун Пэн.

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#Китай

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Комментарии
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  • цеховик

    цеховик
    48 минут назад

  • karlik nos

    karlik nos
    40 минут назад

    туристов только нужно ещё поискать )))

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