Тяжелый график работы довел порнозвезду Беркову до больничной койки

Знаменитая российская порнозвезда Елена Беркова попала в больницу в тяжелом состоянии. Госпитализация связана с диетами и переутомлением, считают в больнице.

«Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену», – рассказали в клинике журналу Starhit.

В издании посчитали, что причиной ухудшения самочувствия звезды стал тяжелый график работы. Сейчас девушка планировала гастроли с новым эротическим шоу The Berkova. Также она недавно рассталась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым.

Менеджер актрисы Максим Клименко подтвердил, что Беркова сейчас проходит лечение в одной из клиник Москвы. О причине плохого самочувствия он не распространяется.

Елена Беркова стала знаменитой после того, как снялась в ряде порнофильмов. Также она принимала участие в телестройке «Дом-2». После проекта девушка пыталась петь и пробовалась телеведущей. Последнее время актриса снимается в художественных фильмах и сериалах, занимается созданием игрушек для взрослых.

В 2019 году Елена изъявила желание стать губернатором Мурманской области. Сейчас актриса активно готовит избирательную компанию, но подробности не раскрывает.