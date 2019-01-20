В Благовещенске выпало около 70 % месячной нормы осадков (фото)

Фото: Амур.инфо

За 19 марта и ночь 20 марта в Благовещенске выпало 7 миллиметров осадков. Это составляет около 70 % месячной нормы. Данное значение близко к рекордному, но планку 1954 года не преодолело.

Как сообщила ИА «Амур.инфо» начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская, снегопад был связан с прохождением активного фронта. В центральных и южных районах Приамурья выпало от 3 до 12 миллиметров осадков.

«Для марта это много. Его месячная норма близка к 10 миллиметрам», – пояснила специалист.

Для Благовещенска рекордным днем было 19 марта 1954 года, когда в городе выпало 8,2 миллиметра осадков.

«Этот снегопад примечателен тем, что большая часть южной зоны Амурской области уже освободилась от снега, а сейчас снежный покров опять установился. Конечно, это временно, но покров задержится, поскольку ближайшие дни будут холодными. Дневные температуры – около нуля градусов, ночью – морозы», – сказала Светлана Казачинская. Она пояснила, что по крайней мере до конца недели подобных снегопадов в Приамурье не ожидается.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, для обеспечения безопасного проезда по дорогам регионального значения в ночное время суток было израсходовано 762 тонны ПГМ, задействовано 97 единиц спецтехники.

Ночью работы по очистке проезжей части, борьбе со скользкостью и гололедицей велись и будут продолжены в Благовещенском, Тамбовском, Октябрьском, Ивановском, Завитинском, Бурейском, Михайловском, Белогорском, Серышевском, Константиновском, Ромненском, Тындинском и Свободненском районах.

Фото: amurobl.ru

«Снегопад закончился в 4 утра. Сейчас 97 единиц спецтехники дорожных служб продолжают работы на автомобильных дорогах Благовещенск – Свободный, Белогорье – Марково, Благовещенск – Бибиково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка, Ивановка – Варваровка – Панино, Завитинск – Поярково, Тында – Ларба. Беспрепятственный проезд транспорта обеспечен по всей территории области, дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано», – рассказал заместитель начальника по содержанию и ремонту автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» Юрий Кладинов.

Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин поставил задачу усилить контроль за состоянием дорожной сети региона, обеспечить максимальную готовность дорожных служб к ликвидации последствий нештатных ситуаций, вызванных непогодой.