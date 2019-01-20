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сегодня, 11:20 1

Амурчане завоевали три золотые медали на чемпионате мира по муай тай

Амурчане завоевали три золотые медали на чемпионате мира по муай тай
Фото: www.amur.info

Четыре амурских спортсмена приняли участие в 16-м чемпионате мира по муай тай. Со всего Дальнего Востока в сборную России вошли только спортсмены из Амурской области. В результате трое из них стали победителями в своих весовых категориях и завоевали золотые медали.

Чемпионат мира по муай тай Всемирной федерации муайтай (WMF) в 2019 году традиционно проходил в столице Таиланда Бангкоке с 10 по 19 марта. В составе российской сборной было четыре спортсмена из Амурской области.

Александр Власов в весовой категории до 63,5 килограмма в первом поединке уступил сопернику по очкам.

Второй амурчанин – Андрей Потапов – выступал в весе до 71 килограмма и успешно провёл четыре боя. В первом из них амурчанин одолел соперника из Франции. В других схватках противник из Ирана отказался от боя из-за полученной травмы, боец из Киргизии отказался продолжать поединок во втором раунде. И уже в финале Андрей одержал уверенную победу над соперником из Италии.

Илья Будников в категории до 86 килограммов также завоевал первое место. В одном из поединков он нокаутировал соперника из Саудовской Аравии.

В самой тяжелой весовой категории, где участвовали амурчане весовой категории до 91 килограмма – золотую медаль завоевал Егор Звягинцев. В результате в условном зачете Амурской области – три золотые медали мирового чемпионата.

В амурской лиге муай тай выступление спортсменов оценивают высоко. В прошлом году амурчане также участвовали в чемпионате мира, но занимали там только призовые места – вторые и третьи.

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#спорт

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    молодцы ребята

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