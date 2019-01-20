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Минтруд предлагает продлить программу маткапитала до 2024 года

Минтруд предлагает продлить программу маткапитала до 2024 года
Фото: архив Амур.инфо

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, с высокой долей вероятности сохранятся. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщают «Известия».

Пока речь идет о сдвиге срока до 2024 года. Будет ли мера господдержки продлена по его истечении, в Минтруде сообщить не смогли. Из-за демографической ямы, в которую страна попала в 1990-х, в обозримом будущем число потенциальных получателей маткапитала может сократиться на 30 %, рассчитали в Экспертном центре при правительстве России. В этом случае на выплаты потребуется 805 миллиардов рублей. Освободившиеся средства логично потратить на увеличение выплат, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Логичнее будет не сокращать бюджет на материнский капитал, а оставить его прежним. Освободившиеся средства можно потратить на увеличение суммы выплаты или, еще лучше, ввести капитал на третьего ребенка. По нашим расчетам, последняя мера увеличит бюджет программы примерно на треть», – уверен руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

Подготовка предложений по продлению программы материнского капитала после 2021 года уже включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда. В документе указано, что идея обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. Предложения должны быть готовы в третьем квартале текущего года.

В ведомстве не ответили на вопрос издания, возможно ли продление программы маткапитала после 2024 года, однако подчеркнули, что демографические меры обновляются раз в несколько лет. Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида. В 2019 году специалисты Минтруда проведут анализ эффективности механизмов распоряжения средствами и при необходимости предложат поправки в законодательство, пояснили в пресс-службе ведомства.

В Пенсионном фонде России, который выступает администратором программы, в свою очередь, полагают, что говорить о продлении пока преждевременно.

Материнский капитал доказал свою эффективность, поэтому программу стоит продлевать, уверена председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. До введения программы, в 2006 году, в России приходилось в среднем 10,3 рождения на 1 тысячу человек, а к 2014 году этот показатель вырос до 13,3, свидетельствуют данные Росстата.

«Мы не можем увеличить количество женщин детородного возраста, но можем стимулировать вторые, третьи и последующие рождения. Безусловно, это стоит делать», – заключила Ирина Волынец.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    рожайте налогоплательщиков

  • GraySkull

    GraySkull
    1 час назад



    «Мы не можем увеличить количество женщин детородного возраста, но можем стимулировать вторые, третьи и последующие рождения. Безусловно, это стоит делать», – заключила Ирина Волынец.



    Волынец известна как борец за нравственность и мораль.

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