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сегодня, 11:11 0

В Бурейском районе из-за сильного снегопада заблудились рыбаки

В Бурейском районе из-за сильного снегопада заблудились рыбаки
Фото: www.kolyma.ru

19 марта в 19:36 оператору службы 112 Бурейского района поступил звонок о помощи. Мужчина вместе с двумя товарищами на автомобиле Toyota Ipsum выехал на рыбалку в район Бурейского водохранилища, но из-за сильного снега они заблудились. Амурчане смогли дозвониться в службу спасения.

При поступлении звонка система 112 сразу автоматически определила точное местонахождение абонента на интерактивной карте региона, сузив тем самым зону поиска для спасателей.

Как сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, система 112 устанавливает примерное местоположение владельца носимого устройства – смартфона или кнопочного телефона – по анализу данных с сотовых вышек. С помощью замеров уровня сигнала и базовых характеристик станций вместе с параметрами самого мобильного устройства автоматика рассчитывает приблизительную площадь с определенной погрешностью, откуда поступил входящий сигнал.

20 марта в 8 часов утра на помощь рыбакам выдвинулась группа спасателей.

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