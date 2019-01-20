На Дальнем Востоке семьи с детьми получат больше 3 миллиардов рублей

Министерство труда и социальной защиты до 1 апреля планирует внести на рассмотрение правительства законопроекты, направленные на повышение рождаемости на Дальнем Востоке. Выплачивать деньги начнут задним числом – с 1 января 2019 года.

О работе по нацпроекту «Демография» на президиуме совета по стратегическому развитию рассказал глава Минтруда Максим Топилин, сообщает «Российская газета».

«Подготовлен пакет дополнительных мер по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке, – сообщил Максим Топилин. – Правительством принято принципиальное решение о том, что это будут дополнительные деньги из резервного фонда, и эти меры заработают с 1 января этого года».

К этим мерам относятся единовременное пособие при рождении первого ребенка в размере двух региональных прожиточных минимумов (в среднем около 30 тысяч рублей), увеличение на 30 процентов материнского капитала (дополнительные 135-140 тысяч). Подготовлен проект указа президента о том, что выплата ежемесячного пособия на третьего ребенка из материнского капитала для семей с невысокими доходами будет назначаться, в том числе в тех регионах, которые демонстрируют высокие показатели рождаемости.

Минтруд собирается завершить согласования законопроектов в ближайшее время и до 1 апреля внести документы в правительство. Дополнительные 3,1 миллиарда рублей будут выделены из резервного фонда.

О новых мерах, направленных на повышение рождаемости в стране, президент России Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.