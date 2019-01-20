Нурсултан Назарбаев больше не является президентом Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Об этом президент заявил в видеообращении к нации. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», – сказал он.

Назарбаев останется во главе партии «Нур Отан» и возглавит Совет безопасности Казахстана, пишет «Коммерсантъ». В конце обращения он подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.

«Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», – приводятся слова господина Назарбаева на сайте президента Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал об опыте и навыках Токаева. «Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием», – отметил Назарбаев.

Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Он возглавлял Казахстан с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз. Предыдущие выборы прошли в апреле 2015 года. Господин Назарбаев набрал 97,75 % голосов избирателей. Его президентский срок должен был истечь в 2020 году.