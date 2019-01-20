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сегодня, 10:34 13

Нурсултан Назарбаев больше не является президентом Казахстана

Нурсултан Назарбаев больше не является президентом Казахстана
Фото: www.rbc.ru

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Об этом президент заявил в видеообращении к нации. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», – сказал он.

Назарбаев останется во главе партии «Нур Отан» и возглавит Совет безопасности Казахстана, пишет «Коммерсантъ». В конце обращения он подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.

«Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», – приводятся слова господина Назарбаева на сайте президента Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал об опыте и навыках Токаева. «Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием», – отметил Назарбаев.

Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Он возглавлял Казахстан с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз. Предыдущие выборы прошли в апреле 2015 года. Господин Назарбаев набрал 97,75 % голосов избирателей. Его президентский срок должен был истечь в 2020 году.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    3 часа назад

    30 лет у власти-нашему до этого ещё далеко

  • Сын маминой подруги

    Сын маминой подруги
    3 часа назад

    Опять не того Опять не тот

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ещё один устал.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Ну вот, теперь и в Узбекистане можно начинать цветную революцию

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Так он же болгарин казах.

  • Лесник28

    Лесник28
    2 часа назад

    Он молодец

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Лесник28

    Он молодец



    Так может и Путин через 10 лет станет молодец.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад



  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    А чего не назначил выборы? боится за свою жизнь и бизнес своих "талантливых"детей?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Диванный аналитеk

    А чего не назначил выборы? боится за свою жизнь и бизнес своих "талантливых"детей?



    https://rus.azattyq.org/a/forbes-billionaires-kazakhstan-kulibaevs/29084080.html

  • Варфоломей

    Варфоломей
    53 минуты назад

    Серветт30 лет у власти-нашему до этого ещё далеко


    Нет причин сомневаться-все далекое незаметно становится очень близким... всего-то 11 лет... меньше двух сроков увеличенных до 6 лет, президентских полномочий... несомненно, нас ждут "чудеса" избирательной системы..., как и многое, в РФ, "не имеющее аналогов в мире" ... ну поживем-увидим... видимо будет очень интересно увидеть, что "придумают"...

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    троль здесь



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