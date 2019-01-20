Ночью в Амурской области было землетрясение

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

20 марта в 00:51 на территории Амурской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 (по шкале МСК – 2,5-3 балла). Эпицентр находился в 32 километрах севернее поселка Дипкун Тындинского района, на глубине 5 километров.

Как сообщает в своем Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, подземные толчки в поселке Дипкун не ощущались. Жертв и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Просмотров всего: 2188

#природа #происшествия

распечатать

Александр Авдеев