Третьеклассник с вилкой и ножом напал на сотрудников школы

В Норвегии в городе Осло школьник напал на учителя и трёх сотрудников образовательного учреждения. По сообщению правоохранителей, на завтраке в столовой ученик стал угрожать ножом преподавателю.

На место происшествия охранник вызвал полицию, так как опасности подвергались все 187 учеников с первого по четвертый класс, а также преподавательский и обслуживающий персонал.

«На кухне лежало множество ножей. Когда мы узнали, что маленький мальчик завладел ножом, мы не могли оставить эту ситуацию без внимания и сочли её серьезной и угрожающей», – передаёт слова представителя полиции Арве Реттеруд Life.

В итоге помощь медиков потребовалась четырём сотрудникам школы, среди которых был и учитель ребенка. Все пострадавшие находятся в больнице с травмами. Два пострадавших были укушены, остальные – атакованы ножом и вилкой. В полиции заметили, что в результате использования режущего и колющего предмета серьезно никто не пострадал.

Нарушитель порядка арестован, полиция проводит беседу с родителями.