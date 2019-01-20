Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 6

Третьеклассник с вилкой и ножом напал на сотрудников школы

Третьеклассник с вилкой и ножом напал на сотрудников школы
Фото: Изображение Mimzy с сайта Pixabay

В Норвегии в городе Осло школьник напал на учителя и трёх сотрудников образовательного учреждения. По сообщению правоохранителей, на завтраке в столовой ученик стал угрожать ножом преподавателю.

На место происшествия охранник вызвал полицию, так как опасности подвергались все 187 учеников с первого по четвертый класс, а также преподавательский и обслуживающий персонал.

«На кухне лежало множество ножей. Когда мы узнали, что маленький мальчик завладел ножом, мы не могли оставить эту ситуацию без внимания и сочли её серьезной и угрожающей», – передаёт слова представителя полиции Арве Реттеруд Life.

В итоге помощь медиков потребовалась четырём сотрудникам школы, среди которых был и учитель ребенка. Все пострадавшие находятся в больнице с травмами. Два пострадавших были укушены, остальные – атакованы ножом и вилкой. В полиции заметили, что в результате использования режущего и колющего предмета серьезно никто не пострадал.

Нарушитель порядка арестован, полиция проводит беседу с родителями.

Просмотров всего: 1799

#криминал #происшествия #школа

распечатать


Происшествия

В Благовещенске в снегу нашли муляж гранаты (видео)
Общество

В Бурейском районе из-за сильного снегопада заблудились рыбаки
Происшествия

Ночью в Амурской области было землетрясение

Происшествия

19-летняя девушка попала под автобус в Свободном

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Odissey

    Odissey
    3 часа назад

    Арестован!? Третьеклассник!? А сколько же в Норвегии третьеклассникам лет?

  • Житель Города

    Житель Города
    2 часа назад

    Заголовок огонь. Думал в амурке, прочитал, что в Осло, дальше не стал читать... Амуринфа, тааая амуринфа

  • Житель Города

    Житель Города
    2 часа назад

    Заголовок огонь. Думал в амурке, прочитал, что в Осло, дальше не стал читать... Амуринфа, тааая амуринфа

  • Житель Города

    Житель Города
    2 часа назад

    Заголовок огонь. Думал в амурке, прочитал, что в Осло, дальше не стал читать... Амуринфа, тааая амуринфа

  • meneJer

    meneJer
    21 минута назад

    вброс

  • ay

    ay
    5 минут назад

    Осло, осло, осло бы добавить в заголовок. И никто бы эту новость не читал.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь