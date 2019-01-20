Эксперты: чем обернется для россиян сезонный перевод времени

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Другая группа экспертов оценивает инициативу о возврате к переводу времени положительно, так как это позволит увеличить световой день, что благоприятно скажется на здоровье людей.

Заведующий психиатрическим отделением Клиники Института мозга человека РАН Александр Чомский убежден, что перевод времени воздействует на здоровье людей негативно. «По результатам многочисленных исследований, в которых изучалась реакция организма на перевод стрелок часов, можно однозначно указать на негативное воздействие смены привычного режима на здоровье человека», – отметил он, уточнив, что к группе риска относятся, в первую очередь, лица с неустойчивой психикой и ослабленным здоровьем.

С ним согласен директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург: «Если человек часто меняет временные пояса, то его естественные биоритмы нарушаются и наступает дисхроноз – синдром, когда человек не может привыкнуть ко времени, в результате днем человек хочет спать, а ночью не может уснуть. Особенно вредны для здоровья переходы на летнее время, когда сон внезапно уменьшается на час. Это может привести к обострению хронических заболеваний, сбою гормональных процессов, а также ожирению».

Об опасности смены режима в связи с переводом стрелок предупреждает и кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского федерального университета Ольга Дорогина: «Для организма лучше, если ты ложишься в одно время и встаешь в одно время, смены даже на час бывают очень тяжелы».

Первый вице-спикер парламента Псковской области, бывший главный врач псковской областной больницы Виктор Антонов призывает ничего не менять, так как именно частые перемены наиболее негативно влияют на здоровье граждан: «Хватит уже переводить, потому что час этот абсолютно ничего не решает, люди разные – "совы", "жаворонки". Огромная страна, для всех идеально не сделаешь, не нужно ничего менять».

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов так прокомментировал RT внесение законопроекта: «Мнение очень простое: не надо переводить время. Уже, наоборот, доказано, что это наносит вред здоровью. Это право депутата вносить проект. Но принимать такой закон не нужно. Вреда больше, чем пользы».

Этой группе возражает старший научный сотрудник «Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора Геннадий Сорокин. Он называет мифом негативное влияние перевода стрелок часов на здоровье людей.

По мнению завкафедрой метеорологии и климатологии Томского государственного университета (ТГУ) Валентины Горбатенко, принятие закона продлит световой день в Сибири, что положительно скажется на психологическом и эмоциональном состоянии людей.

Если закон будет принят, пишет ТАСС, врачи советуют россиянам самостоятельно подготовиться к предстоящему переходу на сезонное время. «Есть хорошая методика – с апреля каждое воскресенье переводить свои часы примерно минут на 20, и тогда сам переход будет совершенно незаметен», – советуют они. И рекомендуют в период перевода времени совершать 40-минутные прогулки за несколько часов до сна, отказаться от использования гаджетов перед сном, пить вечером травяной чай и стакан молока с ложкой меда, так как это хорошо влияет на качество сна.