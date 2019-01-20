Прожиточный минимум амурского пенсионера оказался одним из самых низких в ДФО

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Величина прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2019 год – одна из самых низких среди регионов Дальневосточного федерального округа. Это следует из информации, размещенной на сайте Пенсионного фонда России.

Согласно этим сведениям, величина прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2019 год составляет 8 846 рублей. В Приморье – 9 988 рублей, Хабаровском крае – 10 895, Еврейской автономии – 9 166, Сахалинской области – 12 333 рубля.

В перечне «Дальневосточный федеральный округ» на сайте не указаны Забайкальский край и Республика Бурятия – они еще значатся в разделе «Сибирский федеральный округ». Величина прожиточного минимума пенсионера в этих регионах составляет, как и в Приамурье, 8 846 рублей.

В целом по России много регионов, где прожиточный минимум пенсионера меньше, чем в Амурской области. Это, например, Белгородская область – 8 016 рублей, Ярославская область – 8 163, Ставропольский край – 8 297, Краснодарский край – 8 657 рублей и другие, пишет ИА REGNUM.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, порядка 30 субъектов России искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы страны.