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сегодня, 09:56 3

Прожиточный минимум амурского пенсионера оказался одним из самых низких в ДФО

Прожиточный минимум амурского пенсионера оказался одним из самых низких в ДФО
Фото: Амур.инфо

Величина прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2019 год – одна из самых низких среди регионов Дальневосточного федерального округа. Это следует из информации, размещенной на сайте Пенсионного фонда России.

Согласно этим сведениям, величина прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2019 год составляет 8 846 рублей. В Приморье – 9 988 рублей, Хабаровском крае – 10 895, Еврейской автономии – 9 166, Сахалинской области – 12 333 рубля.

В перечне «Дальневосточный федеральный округ» на сайте не указаны Забайкальский край и Республика Бурятия – они еще значатся в разделе «Сибирский федеральный округ». Величина прожиточного минимума пенсионера в этих регионах составляет, как и в Приамурье, 8 846 рублей.

В целом по России много регионов, где прожиточный минимум пенсионера меньше, чем в Амурской области. Это, например, Белгородская область – 8 016 рублей, Ярославская область – 8 163, Ставропольский край – 8 297, Краснодарский край – 8 657 рублей и другие, пишет ИА REGNUM.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, порядка 30 субъектов России искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы страны.

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#финансы

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    3 часа назад

    правительство области живёт в иллюзорном мире и не ходит по магазинам

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Серветт

    правительство области живёт в иллюзорном мире и не ходит по магазинам



    Топилин же сказал:



    По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, порядка 30 субъектов России искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы страны.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    зато у нас губер инстограмом умеет пользоваться и песенки поёт

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