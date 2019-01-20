Как сделать питание здоровым: исправляем ситуацию за 4 шага

«Тело настроено так, что оно должно есть. Откройте атласы по анатомии и вы увидите, что все тело – это огромная система по перевариванию пищи. Организм – это "большой котел", который работает так, чтобы переварить пищу и доставлять вещества к голове, ногам, рукам, которые должны идти, смотреть и так далее.

Тело постоянно должно получать питательные вещества для того, чтобы функционировать, производить клеточную замену. Все процессы в теле требуют для своей работы питательных веществ. И я могу сказать, что, когда вы отказываете своему телу в питательных веществах, тело все равно должно продолжать существовать, оно не может остановить биохимические процессы. Откуда оно будет брать питательные вещества? Из ваших органов и тканей. Именно поэтому люди, которые занимаются голодовками, у них "летит" кишечник, "летят" почки, сердце», – поясняет на ютуб-канале «Доказательная медицина» врач Софья Доринская.

При этом, по данным медиков, модели питания людей в последние годы изменились и стали опасными для здоровья. На это повлияли урбанизация, ускоряющийся темп жизни горожан и рост потребления переработанных продуктов. Как сделать питание здоровым, применяя всего 4 принципа, объяснили специалисты Роспотребнадзора.