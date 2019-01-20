Как сделать питание здоровым: исправляем ситуацию за 4 шага
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Продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, сахаров и соли в последние годы люди едят намного больше, чем нужно. С другой стороны, в рационе россиян, по оценкам специалистов, критически мало фруктов, овощей и цельных злаков. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как за 4 шага исправить свое питание и сделать его здоровым и полезным.
«Тело настроено так, что оно должно есть. Откройте атласы по анатомии и вы увидите, что все тело – это огромная система по перевариванию пищи. Организм – это "большой котел", который работает так, чтобы переварить пищу и доставлять вещества к голове, ногам, рукам, которые должны идти, смотреть и так далее.
Тело постоянно должно получать питательные вещества для того, чтобы функционировать, производить клеточную замену. Все процессы в теле требуют для своей работы питательных веществ. И я могу сказать, что, когда вы отказываете своему телу в питательных веществах, тело все равно должно продолжать существовать, оно не может остановить биохимические процессы. Откуда оно будет брать питательные вещества? Из ваших органов и тканей. Именно поэтому люди, которые занимаются голодовками, у них "летит" кишечник, "летят" почки, сердце», – поясняет на ютуб-канале «Доказательная медицина» врач Софья Доринская.
При этом, по данным медиков, модели питания людей в последние годы изменились и стали опасными для здоровья. На это повлияли урбанизация, ускоряющийся темп жизни горожан и рост потребления переработанных продуктов. Как сделать питание здоровым, применяя всего 4 принципа, объяснили специалисты Роспотребнадзора.
1
Фрукты и овощи
Если съедать 5 порций фруктов и овощей в день (400 граммов), можно снизить риск развития многих болезней, объясняют медики.
Как это сделать:
- – ешьте овощи во время каждого приема пищи;
- – используйте свежие овощи и фрукты, если решили перекусить;
- – покупайте сезонные овощи и фрукты, в них больше полезных веществ;
- – включайте в рацион репу, тыкву, брокколи и другие непривычные овощи.
2
Жиры
Растительные и животные жиры нужно ограничить до 30 % и меньше от общего потребления энергии. Так можно сохранить стройность и уменьшить риск возникновения диабета и болезней сердца.
Как это сделать:
- – не готовьте во фритюре, варите мясо, вместо того, чтобы его жарить; в идеале – готовьте на пару;
- – не ешьте маргарин; сливочное масло и сало заменяйте растительным; используйте подсолнечное, оливковое и кукурузное масло;
- – покупайте молоко и сметану с пониженным содержанием жира;
- – ешьте нежирное мясо;
- – откажитесь от покупки готовых тортов, пончиков, пирожных, и печенья – такие продукты могут содержать много промышленно произведенных трансжиров.
3
Соль
Эксперты ВОЗ рекомендуют употреблять не больше 5 граммов соли в день, так можно снизить риск возникновения болезней сердца и сосудов.
Как это сделать:
- – при приготовлении пищи добавляйте меньшее количество соли и соевого соуса; ограничьте использование сухих приправ и бульонных кубиков;
- – ограничение потребления соленых закусок, чипсов и сухариков;
- – ешьте больше абрикосов, кураги, болгарского перца, печеного картофеля; калий, содержащийся в них, нивелирует вредное действие натрия.
4
Сахар
Эксперты ВОЗ предлагают ограничить потребление сахара до 10 % от общего поступления энергии. Пониженное употребление снижает риск развития ожирения и появления заболеваний полости рта.
Как это сделать:
– не покупайте готовые сладости;
– откажитесь совсем от газированных или негазированных безалкогольных напитков, готовых фруктовых и овощных соков, энергетиков и спортивных напитков; ароматизированных молочных коктейлей
– ешьте свежие фрукты и сырые овощи.
Фото: pixabay.com
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