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Как сделать питание здоровым: исправляем ситуацию за 4 шага

Содержание

1. Фрукты и овощи

2. Жиры

3. Соль

4. Сахар

Как сделать питание здоровым: исправляем ситуацию за 4 шага
Фото: Изображение silviarita с сайта Pixabay

Продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, сахаров и соли в последние годы люди едят намного больше, чем нужно. С другой стороны, в рационе россиян, по оценкам специалистов, критически мало фруктов, овощей и цельных злаков. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как за 4 шага исправить свое питание и сделать его здоровым и полезным.

«Тело настроено так, что оно должно есть. Откройте атласы по анатомии и вы увидите, что все тело – это огромная система по перевариванию пищи. Организм – это "большой котел", который работает так, чтобы переварить пищу и доставлять вещества к голове, ногам, рукам, которые должны идти, смотреть и так далее.

Тело постоянно должно получать питательные вещества для того, чтобы функционировать, производить клеточную замену. Все процессы в теле требуют для своей работы питательных веществ. И я могу сказать, что, когда вы отказываете своему телу в питательных веществах, тело все равно должно продолжать существовать, оно не может остановить биохимические процессы. Откуда оно будет брать питательные вещества? Из ваших органов и тканей. Именно поэтому люди, которые занимаются голодовками, у них "летит" кишечник, "летят" почки, сердце», – поясняет на ютуб-канале «Доказательная медицина» врач Софья Доринская.

При этом, по данным медиков, модели питания людей в последние годы изменились и стали опасными для здоровья. На это повлияли урбанизация, ускоряющийся темп жизни горожан и рост потребления переработанных продуктов. Как сделать питание здоровым, применяя всего 4 принципа, объяснили специалисты Роспотребнадзора.

1

Фрукты и овощи

Если съедать 5 порций фруктов и овощей в день (400 граммов), можно снизить риск развития многих болезней, объясняют медики.

Как это сделать:

  1. – ешьте овощи во время каждого приема пищи;
  2. – используйте свежие овощи и фрукты, если решили перекусить;
  3. – покупайте сезонные овощи и фрукты, в них больше полезных веществ;
  4. – включайте в рацион репу, тыкву, брокколи и другие непривычные овощи.

2

Жиры

Растительные и животные жиры нужно ограничить до 30 % и меньше от общего потребления энергии. Так можно сохранить стройность и уменьшить риск возникновения диабета и болезней сердца.

Как это сделать:

  1. – не готовьте во фритюре, варите мясо, вместо того, чтобы его жарить; в идеале – готовьте на пару;
  2. – не ешьте маргарин; сливочное масло и сало заменяйте растительным; используйте подсолнечное, оливковое и кукурузное масло;
  3. – покупайте молоко и сметану с пониженным содержанием жира;
  4. – ешьте нежирное мясо;
  5. – откажитесь от покупки готовых тортов, пончиков, пирожных, и печенья – такие продукты могут содержать много промышленно произведенных трансжиров.

3

Соль

Эксперты ВОЗ рекомендуют употреблять не больше 5 граммов соли в день, так можно снизить риск возникновения болезней сердца и сосудов.

Как это сделать:

  1. – при приготовлении пищи добавляйте меньшее количество соли и соевого соуса; ограничьте использование сухих приправ и бульонных кубиков;
  2. – ограничение потребления соленых закусок, чипсов и сухариков;
  3. – ешьте больше абрикосов, кураги, болгарского перца, печеного картофеля; калий, содержащийся в них, нивелирует вредное действие натрия.

4

Сахар

Эксперты ВОЗ предлагают ограничить потребление сахара до 10 % от общего поступления энергии. Пониженное употребление снижает риск развития ожирения и появления заболеваний полости рта.

Как это сделать:

– не покупайте готовые сладости;

– откажитесь совсем от газированных или негазированных безалкогольных напитков, готовых фруктовых и овощных соков, энергетиков и спортивных напитков; ароматизированных молочных коктейлей

– ешьте свежие фрукты и сырые овощи.

Фото: pixabay.com

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#здоровье #карточки

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Простые россияне, наймите диетолога и повара, который пока вы на работе приготовит и еду и тортики, под контролем диетолога. Не заметите как похудеете, но одной работы для полезного питания не хватит, в итоге бонусом будет хорошая физическая форма.

    Овощи и фрукты очень полезные, т.к. соседний Китай очень заботится о вашем здоровье и поставляет их круглый год.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

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