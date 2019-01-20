70-летний Валерий Леонтьев планирует стать отцом: обзор прессы

Что случилось с президентом Казахстана Назарбаевым; где можно купить пакет с китайским воздухом; станет ли богаче Россия, если вновь объединить 15 республик. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» сегодня говорится о том, что Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Тем самым он показал другому «долгоиграющему» президенту – Лукашенко, что надо бы и честь знать, не век же править.

Еще газета отдает дань памяти кинорежиссеру Марлену Хуциеву, без фильмов которого невозможно представить не только наш кинематограф, но и кинематограф мировой. И даже всю нашу страну. И нас с вами. Представить, конечно, можно. Но выглядеть будем убого.

Напишут же такое

В «Телепорте» рассказывается о том, что амурчане стали публиковать на специализированных сайтах, по меньшей мере, странные объявления. Например, продается картина, нарисованная годовалой девочкой. Не Пикассо, конечно, но и не хуже. Цена вопроса – миллион рублей.

Еще можно купить полиэтиленовый пакет с китайским воздухом. Пишут, что надышавшись, можно заиметь много детей. Наверное, китайских. Еще продаются препараты от запоров, от запоев, от… Ну, от всего. «Продажный» обзор подготовил Сергей Набивачев.

Очень интересно

Среди многого интересного в «Моей Мадонне» зачитался материалом о готовящемся к выходу в свет альманахе о Благовещенске. Идея создать сборник рассказов, историй, стихов и прочего, прочего родилась у Галины Одинцовой, и ей удалось под одной обложкой объединить тех, кто живет сейчас не только в нашей стране, но и в далеком зарубежье, не только мастеров-литераторов (например, Владислава Лецика), но и тех, кто только-только взялся за перо. Выйдет альманах в издательстве «Царское слово» и, судя по всему, у него будет продолжение и не одно.

Полный абзац

Прочитав еженедельник «АиФ» вы можете без запинки отвечать на самые разные каверзные вопросы. Например, «Почему асфальт сходит вместе со снегом?». Да потому что, у него такое же свойство: он тает! Или: «Почему в Китае в кризис понижают налоги?» И тут всё ясно: чтобы народу легче жилось, то есть думают о населении. Ну и много всякого такого же. А вот на вопрос – почему власть не понимает свой народ? – уже не ответите: нельзя ведь говорить, что власть глупая и жадная, сразу же загремишь под фанфары. Даром что ли антифейковый закон принимали?!

Также в номере

Еще с интересом прочел о том, станет ли богаче наша страна, если вновь объединить 15 республик. Вообще-то, можно и не терять время на чтение хотя бы по той причине, что объединяться никто не собирается. Ну разве что быстро-быстро проведут референдумы, аналогичные крымскому, но и тут вряд ли удастся добиться положительного результата: где найти такое количество «вежливых людей», чтобы помогали честному проведению опроса. Ну так вот, в конце статьи, если дочитаете, поймете, что при объединении мы богаче не станем.

На посошок

Завершу чтение газет «Комсомольской правдой». Здесь можно узнать о том, что Валерий Леонтьев, которому 19 марта стукнуло 70 лет, мечтает стать отцом. Еще о том, как Волочкова и Собчак вместе ходили в баню. Подчеркиваю: Волочкова и Собчак, а не Волочкова с Собчаком.

Еще о главных достоинствах разных знаков зодиака. Ну и т.п. Но самое, пожалуй, занимательное – это исповедь фармацевта. Прочитав, будете аптеки обходить стороной. Правда, когда припечет, всё равно подадитесь в аптеку, но хотя бы будете знать, где и на чем вас разводят.