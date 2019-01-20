19-летняя девушка попала под автобус в Свободном

19 марта в центре Свободного произошло ДТП с пострадавшей. Во второй половине дня на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина под колеса автобуса попала 19-летняя девушка-пешеход.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Девушка жива, но, по-видимому, получила травмы при падении. Пострадавшую увезла скорая, пишет Gzt-sv.ru. Рейсовый автобус № 10 следовал по маршруту в сторону аэропорта. Дороги Свободного припорошило снегом, что создало сложности при движении транспорта. Из-за ДТП на центральной улице образовалась пробка.

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Александр Авдеев