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сегодня, 09:13 0

19-летняя девушка попала под автобус в Свободном

19-летняя девушка попала под автобус в Свободном
Фото: gzt-sv.ru

19 марта в центре Свободного произошло ДТП с пострадавшей. Во второй половине дня на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина под колеса автобуса попала 19-летняя девушка-пешеход.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Девушка жива, но, по-видимому, получила травмы при падении. Пострадавшую увезла скорая, пишет Gzt-sv.ru.

Рейсовый автобус № 10 следовал по маршруту в сторону аэропорта. Дороги Свободного припорошило снегом, что создало сложности при движении транспорта. Из-за ДТП на центральной улице образовалась пробка.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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