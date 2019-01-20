В Амурской области определен новый район падения фрагментов ракет с Восточного

Фото: Амур.инфо

«Роскосмос» подписал дополнительное соглашение с правительством Амурской области. Оно предусматривает открытие нового района падения отделяющихся частей ракет, которые запускают с космодрома Восточный. Это место находится в Зейском районе.

Отделяющиеся части ракет-носителей – это отработавшие ступени, головные обтекатели, соединительные отсеки и тому подобное. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», места районов падения располагаются в наименее заселенных местностях, с учетом соблюдения необходимых условий траектории полета.

Отмечается, что «Роскосмос» сотрудничает с властями по вопросам информированности и обеспечения безопасности населения территорий, которые прилегают к районам падения.

В частности, 16 марта представители «Роскосмоса» и ФГУП «ЦЭНКИ», в рамках традиционного праздника малочисленных народов Севера – Дня оленевода и охотника, который состоялся в селе Бомнак Зейского района, – разъяснили местному населению вопросы, связанные с падением частей ракет, обеспечением их поиска и утилизации. Также была проведена встреча с местными и районными властями, представителями родовых общин коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Бомнаке.

Фото: roscosmos.ru

Договор между «Роскосмосом» и амурским правительством об эпизодическом использовании части территории Приамурья для функционирования районов падения действует с 2015 года. Он определяет ряд моментов, в частности – местоположения и размеры районов падения.