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сегодня, 09:02 2

В Амурской области определен новый район падения фрагментов ракет с Восточного

В Амурской области определен новый район падения фрагментов ракет с Восточного
Фото: Амур.инфо

«Роскосмос» подписал дополнительное соглашение с правительством Амурской области. Оно предусматривает открытие нового района падения отделяющихся частей ракет, которые запускают с космодрома Восточный. Это место находится в Зейском районе.

Отделяющиеся части ракет-носителей – это отработавшие ступени, головные обтекатели, соединительные отсеки и тому подобное. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», места районов падения располагаются в наименее заселенных местностях, с учетом соблюдения необходимых условий траектории полета.

Отмечается, что «Роскосмос» сотрудничает с властями по вопросам информированности и обеспечения безопасности населения территорий, которые прилегают к районам падения.

В частности, 16 марта представители «Роскосмоса» и ФГУП «ЦЭНКИ», в рамках традиционного праздника малочисленных народов Севера – Дня оленевода и охотника, который состоялся в селе Бомнак Зейского района, – разъяснили местному населению вопросы, связанные с падением частей ракет, обеспечением их поиска и утилизации. Также была проведена встреча с местными и районными властями, представителями родовых общин коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Бомнаке.

Фото: roscosmos.ru

Договор между «Роскосмосом» и амурским правительством об эпизодическом использовании части территории Приамурья для функционирования районов падения действует с 2015 года. Он определяет ряд моментов, в частности – местоположения и размеры районов падения.

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#космодром

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    29 минут назад

    Это чтож на голову жителям Бомнака? Ан нет на территорию зейского федерального заповедника или рядом с наскальными писаницами, аль прям у зею (реку)?

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    Вам за это Рогозин заплатит))), может быть, половину, потом и усё!!!

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