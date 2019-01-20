Зима пытается задержаться в Амурской области: прогноз погоды на 20 марта

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20 марта в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Только местами на севере ожидается слабый снег.

Ветер дует с северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 1 градуса, местами опустится до минус 10.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – около 0 градусов. На дорогах области гололедица, снежный накат, сообщает Амурский гидрометеоцентр.