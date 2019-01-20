В России снова могут вернуть летнее и зимнее время

В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, единоросс Андрей Барышев, поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток.

В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени.

В частности, возврат к сезонным переводам стрелок часов «приведет к значительному увеличению эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18 до 23 часов (в среднем на 50 %), при этом светлое время суток в утренние часы с шести до 10 утра сократится незначительно (в среднем на 8,5 %)», считает единоросс.

Он отметил, что в этом случае с ноября по март порядок исчисления времени останется прежним, а светлое время суток не сократится ни в утренний, ни в вечерний периоды. «В результате принятия закона также уменьшатся расходы населения на оплату электроэнергии, так как в период действия летнего времени свет в домах будет включаться на час позже», – указал он.

Барышев сослался на исследования, согласно которым в России в результате сезонного перевода стрелок часов ежегодно экономится не менее 2,5 милларда кВт⋅ч электроэнергии. «Принятие закона позволит снизить количество ДТП за счет смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток, а также обеспечит безопасность граждан на улицах в вечернее время», – цитирует автора инициативы ТАСС.

Документ направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом. Предполагается, что изменения повысят качество жизни россиян.

Стрелки предлагается переводить в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад, сообщает «Российская газета».