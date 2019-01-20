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сегодня, 08:08 14

В России снова могут вернуть летнее и зимнее время

В России снова могут вернуть летнее и зимнее время
Фото: www.youtube.com

В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, единоросс Андрей Барышев, поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток.

В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени.

В частности, возврат к сезонным переводам стрелок часов «приведет к значительному увеличению эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18 до 23 часов (в среднем на 50 %), при этом светлое время суток в утренние часы с шести до 10 утра сократится незначительно (в среднем на 8,5 %)», считает единоросс.

Он отметил, что в этом случае с ноября по март порядок исчисления времени останется прежним, а светлое время суток не сократится ни в утренний, ни в вечерний периоды. «В результате принятия закона также уменьшатся расходы населения на оплату электроэнергии, так как в период действия летнего времени свет в домах будет включаться на час позже», – указал он.

Барышев сослался на исследования, согласно которым в России в результате сезонного перевода стрелок часов ежегодно экономится не менее 2,5 милларда кВт⋅ч электроэнергии. «Принятие закона позволит снизить количество ДТП за счет смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток, а также обеспечит безопасность граждан на улицах в вечернее время», – цитирует автора инициативы ТАСС.

Документ направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом. Предполагается, что изменения повысят качество жизни россиян.

Стрелки предлагается переводить в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад, сообщает «Российская газета».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    да сколько можно?как единоросс так старые грабли

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дебилы! б... ©

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    вот старый-а ты их защищаешь

  • 55

    55
    1 час назад

    Бездарная едросня надоела уже со своими экспериментами.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Oldlord

    Дебилы! б... ©



    Чой-то дебилы? Сезонное время - самое ТО для нашей страны. Летом хоть светлое время рационально пользоваться будет. И зной на час позже появляться. И гулёнам вечером на час светлее. И зимой нет кромешной тьмы по утрам. Сезонка рулит. Просто тот, кто задумал отказаться от перевода стрелок - недалёкий недальновидный человек. А тот, кто задумал оставить "летнее время" на зиму - вдвойне.

  • nerv

    nerv
    1 час назад

    правильно,поддерживаю!только вркмя надо менять по понедельникам!

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    а я за перевод стрелок. Летом в 4 утра светит солнце, зато в 9 вечера уже глаз выколи, и зимой на работу и в школу народ идет по темноте, и в пять уже сумерки

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    Единственная цель всего этого - чтобы некто Андрей Барышев получил немного пиара. А вообще, все счастливы переплачивать свои 5-10 рублей в месяц, только чтобы не привыкать дважды в год к новому времени.

  • Из Райчихинска

    Из Райчихинска
    1 час назад

    Тогда двух тарифные эл. счетчики дважды в год перепрограммировать придется , и где экономия, качество жизни и прочие прелести жизни? Лимит на эл. энергию не прошел, так все равно в карман лезут.

  • Румит

    Румит
    37 минут назад

    Всегда найдутся вопросы по которым раз в пятилетку надо принимать диаметрально противоположные решения. За это мы им деньги платим.

  • Квочка

    Квочка
    32 минуты назад

    Утром светлее на 1 час будет а вечером темнеть раньше будет на 1 час - смысл? А вот весной, когда у народа авитоминоз и солнца нормального не видели полгода и встать на часраньше - это сложновато - помню вскакиваешь как ужаленный, сердце из груди выскакивает и так привыкаешь целую неделю! Точно до 60 лет не дотянуть, правительство подведем!

  • Shift

    Shift
    26 минут назад

    ааааааа.....до слез сцк...дебилы, бл..(с)

  • GraySkull

    GraySkull
    26 минут назад

    Ждем Милицию и Пожарных.

  • LanaM

    LanaM
    17 минут назад

    А мне жалко терять целый час светлого времени летом. Утром мы все просыпаемся по солнцу. Вот и получается, вечером ложимся поздно, а утром просыпаемся рано и, как итог - недосып и всякие болячки... Я и мое окружение ЗА!

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