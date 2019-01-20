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20марта
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сегодня, 00:27 1

Гороскоп на 20 марта: Рыбам нужно сохранить тактичность, у Стрельцов ответственный день

Гороскоп на 20 марта: Рыбам нужно сохранить тактичность, у Стрельцов ответственный день

Восход Солнца: 06:33
Заход Солнца: 18:41
Солнце в Рыбах.

Овен. Сегодня гороскоп советует нарушить финансовые правила – этот день хорош для походов по магазинам. Присмотритесь к бытовой технике, побалуйте себя новыми вещичками и купите подарки для домочадцев.

Телец. В этот период посвятите себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения.

Близнецы. На все вопросы сегодня стоит отвечать "да". Звезды советуют Близнецам не думать о том, что будет завтра. Живите сегодняшним днем.

Рак. Ракам стоит соблюдать дистанцию в общении с малознакомыми людьми. Среда будет немного странной, многие захотят сотрудничать с Вами, но всячески не будут идти на контакт.

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Лев. В любви не прекращается поиск идеала. Есть большая вероятность, что любовные отношения будут укрепляться еще и крепчайшими узами истинной дружбы.

Дева. Сегодняшний день можно считать удачным, если Вы вкусно поедите. Относитесь проще ко всей окружающей ситуации.

Весы. Среда – день тяжелый для Весов. Отдохните немного, найдите свой источник вдохновения, и тогда пережить остаток рабочих дней будет проще. Вечер проведите с дорогими людьми.

Скорпион. Сегодня вероятны домашние хлопоты, проблемы с родственниками или друзьями. Вы сможете трезво оценить ситуацию и найти правильное решение.

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Стрелец. Один из самых ответственных дней для Стрельцов в этом марте. Если Вы можете сделать что-то существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня.

Козерог. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Рассеянность, недостаток знаний или опыта могут привести к ошибкам в работе, но не переживайте, это не приведет к фатальным промахам.

Водолей. У Водолеев начинается сложная пора, когда все вокруг будут будут что-то от Вас требовать. Главное, держите себя в руках и не давайте никому повода Вас поддеть.

Рыбы. Вспыльчивостью и напором сегодня проблемы не решить. Старайтесь держать такт и не хватать с неба звезд.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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Комментарии
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  • viktorveselov

    viktorveselov
    48 секунд назад

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