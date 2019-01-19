Косуленку из благовещенского мини-зоопарка нужен вольер

В мини-зоопарке при областном институте развития образования приютили косуленка. Девятимесячный малыш живет в вольере для хищных птиц и нуждается в переезде. Переселить парнокопытное животное пока некуда – нет необходимого помещения. На его строительство необходимо около ста тысяч рублей.

Косуленок Яша здесь новичок. Три месяца назад в мини-зоопарк его привезли жители Шимановского района. В месячном возрасте малыша подобрали в лесу – детеныш остался без мамы. Парнокопытного сироту приютили дома неравнодушные селяне. Когда косуленок подрос, среди домашнего скота места ему оказалось мало, и животное передали в мини-зоопарк при институте развития образования. Здесь ему подыскали жилье, но только временное.

«Животное абсолютно ручное. Как домашняя козочка. Но, когда его привезли, он был в два раза меньше, и мы его пристроили в клетку для хищных птиц. Перестроили ее. Здесь в теплое время живет осоед, а рядом клетка для полярной совы», – рассказала заведующая мини-зоопарком Амурского областного института развития образования Галина Казимирова.

Сейчас Яше девять месяцев, и у него начинают расти рожки. Ежедневный рацион косуленка включает в себя пять литров воды, овощи, фрукты и сено. Во взрослом возрасте Яша будет весить 30 килограммов. Косулёнок подрастает, и клетка становится ему мала. Парнокопытному животному необходим вольер попросторнее. Поселить Яшу в загон с козами и коровами нельзя – в зоопарке опасаются, что на него могут напасть бродячие собаки.

«Для Яши мы задумали сделать здесь вольер. Потому что он ручной, и нам не хочется, чтобы он одичал. Надо, чтобы видели его люди, чтобы общались с ним. Поэтому мы хотим именно здесь сделать ему вольер», – рассказала Галина Казимирова.

Место для вольера уже нашли. Осталось сделать ограждение, отсыпку и сарай для теплой зимовки. На всё это требуется 90 тысяч рублей. Таких денег у зоопарка нет. По той же причине здесь всё еще не разрешили жилищную проблему двух бурых медведей, которым приходится ютиться в небольшой клетке. Для хищных птиц тоже не хватает вольеров. В зоопарке их 15 – каждая покалечена и должна жить отдельно.

Всего в мини-зоопарке 130 постояльцев. И если на их содержание и питание средств хватает, то на постройку вольеров нет. Диким постояльцам, в их числе и косуленку, остается рассчитывать на поддержку любителей животных.