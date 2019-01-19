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ПСО «Амур» нужны добровольцы для поиска мужчины в Ивановском районе

ПСО «Амур» нужны добровольцы для поиска мужчины в Ивановском районе
Фото: www.amur.info

Поисково-спасательному отряду «Амур» нужны добровольцы на внедорожниках. Они необходимы для поисков пропавшего в Ивановском районе мужчины. Сбор волонтеров пройдет 23 марта в Благовещенске.

Поисково-спасательный отряд «Амур» разыскивает Владимира Семёновича Саморокова,1949 года рождения, который проживал в селе Петропавловка Ивановского района. Он исчез 9 марта и до сих пор не найден.

Сбор добровольцев состоится 23 марта в 8:30 в р-не ОКЦ,на улице Трудовой у автомобилей руководителей ПСО «Амур»: Toyota Carina г/н: С857АХ28rus и Toyota Vitz г/н: А343ЕВ28rus.

При себе иметь тёплые вещи, еду, чай. Подробности можно уточнить по номеру телефона: +7914-581-01-57.

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