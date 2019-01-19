Жители Козьмодемьяновки накачивают пруд воздухом, чтобы спасти рыбу

В пруду села Козьмодемьяновка Тамбовского района гибнет рыба. Карасям и ротанам не хватает кислорода. Чтобы спасти их, местные жители проводят аэрацию. Они говорят, что, в первую очередь, нужно отремонтировать дамбу, которая должна держать уровень воды.

Жители села Козьмодемьяновка насыщают воду кислородом. Глубина водоема всего каких-то полтора метра. И только 80 сантиметров – это вода. Остальное – лед. Местный житель, глава рыбоводческого крестьянско-фермерского хозяйства Иван Хаустов говорит, что рыбе подо льдом нечем дышать. Мужчина разводит здесь рыбу и ухаживает за озером. Помогают ему другие сельчане.

«За зиму органические отложения, которые разлагаются в воде, они кислород поглощают на себя, и происходит обеденение кислорода. К тому же толщина льда увеличивается. Других способов насыщать воду кислородом нет», – рассказал житель села Николай Никулин.

В озере живут караси, ротаны, гальяны и вьюны. Какая их часть доживет до весны, неизвестно. Из-за кислородного голодания рыба погибает. Иван Хаустов говорит, это происходит из-за постоянного понижения уровня водоема. Регулировать его должен шахтовый водосброс. Он, по словам Ивана Максимовича, в аварийном состоянии. Его функции выполняет перемычка из глины, бетонных блоков и кирпичей, которую люди соорудили сами.

«Вода протекает под шахтовым водосбросом, уходит, а должны держать заслонки. Вон там перемычка – пять лет за свой счет заваливали ее, она не технологическая, это была тракторная дорога, благодаря ей держался уровень», – рассказал Иван Хаустов.

Козьмодемьяновский водоем находится в федеральной собственности. Значится на балансе Амурского территориального управления Росрыболовства. При этом шахтовый водосброс, который должен регулировать уровень воды – на балансе Козьмодемьяновского сельсовета. С просьбой провести капитальный ремонт сооружения Иван Хаустов обращался к властям не раз. В администрации Тамбовского района высказали свое мнение и пояснили: шахтовый водосброс возвели в 1972 году, сейчас он функционирует, и проблем с уровнем воды нет. Ремонт требуется, но пока на него нет денег.

«Вода сейчас никуда не уходит, сброс идет, всё, как положено. Когда перелив, лишняя вода сбрасывается в речку Гильчин. Частичный ремонт там произведен, неисправности были устранены», – рассказал глава администрации Тамбовского района Николай Змушко.

В июне 2018 года на этом же озере массово отравилась рыба. Тогда погибло около 25 тонн рыбы. Природоохранная прокуратура выяснила, что рыба погибла из-за избытка аммиака. Пробы воды тогда показали превышение токсичных веществ в полтора раза. В этом году Иван Хаустов опасается, что будет подсчитывать убытки уже из-за кислородного голодания рыбы.