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сегодня, 18:49 0

Водителя, убегавшего от полиции в Белогорске, поместили СИЗО

Водителя, убегавшего от полиции в Белогорске, поместили СИЗО
Фото: ru.depositphotos.com

Ночью 19 марта полицейским Белогорска пришлось стрелять по машине, водитель которой пытался скрыться. Водитель оказался без прав в чужой машине и, вероятно, был нетрезв. В отношении него возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, инцидент произошел ночью 19 марта. В Белогорске сотрудники ДПС потребовали от водителя автомобиля Honda Edix остановиться. Но тот продолжил движение. Началось преследование. Беглец ехал с большим превышением скорости, неоднократно выезжал на встречную полосу.

Инспектор ДПС произвел три предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух, затем выстрелил по колёсам, повредив их. После этого водитель остановил машину и попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что нарушитель 1998 года рождения управлял автомобилем, принадлежащем знакомому. Он ранее привлекался к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имел прав на управление транспортным средством, находился с признаками опьянения, от медосвидетельствования отказался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Правонарушитель помещен в изолятор временного содержания.

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#происшествия #транспорт

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