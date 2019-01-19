Водителя, убегавшего от полиции в Белогорске, поместили СИЗО

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, инцидент произошел ночью 19 марта. В Белогорске сотрудники ДПС потребовали от водителя автомобиля Honda Edix остановиться. Но тот продолжил движение. Началось преследование. Беглец ехал с большим превышением скорости, неоднократно выезжал на встречную полосу.

Инспектор ДПС произвел три предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух, затем выстрелил по колёсам, повредив их. После этого водитель остановил машину и попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что нарушитель 1998 года рождения управлял автомобилем, принадлежащем знакомому. Он ранее привлекался к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имел прав на управление транспортным средством, находился с признаками опьянения, от медосвидетельствования отказался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Правонарушитель помещен в изолятор временного содержания.