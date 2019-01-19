В Приамурье убили второго бешеного волка

В Амурской области обнаружен еще один бешеный волк, и также в Михайловском районе. Волчицу убили в районе сел Куприяново и Новочесноково. Ее заметили в поле возле дороги, недалеко от села.

«Труп волчицы в конце прошлой недели доставили к нам в лабораторию, – рассказал начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. – Наши сотрудники провели обследование и установили, что этот хищник также заражен бешенством».

Сергей Владимирович уточнил, что волчица на людей не нападала, ее убили в целях предосторожности, поскольку заметили ее вблизи населенного пункта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с 12 на 13 марта в село Нижняя Ильиновка Михайловского района ворвался волк. Он напал на четверых человек, поранил их и нескольких собак, прежде чем хищника смогли убить. Специалисты определил, что животное было заражено бешенством. С 15 марта в селе Нижняя Ильиновска был введен карантин.