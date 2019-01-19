Василий Орлов сделал предложения по развитию сельского хозяйства в Приамурье

Во Владивостоке заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу «О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа».

В совещании приняли участие руководители федеральных министерств, губернаторы субъектов ДФО, представители федеральных органов власти, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и другие.

«Амурскую область называют житницей Дальнего Востока. Ни для кого не секрет, что наш потенциал связан именно с производством сои. Посевные площади составляют порядка 1,3 миллиона гектаров. Мы собираем более миллиона тонн этой культуры в год, а задача стоит амбициозная – к 2024 году увеличить это число вдвое. Также нужно увеличить объем производства зерновых до 1,1 миллиона тонн, это связано с необходимостью соблюдения севооборота», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщает правительство Амурской области, глава региона отметил, что удвоить объемы производства сои реально только при условии оказания мер поддержки аграриям, предложение о которых было озвучено на совещании.

«Требуется значительное удешевление техники и средств химизации для сельхозпредприятий. И мы просили Минсельхоз России субсидировать до 50 % стоимости. Кстати, у Приамурья в этом направлении есть положительный опыт. Поддержка в виде скидки в 50 % осуществлялась регионом с 2009 по 2012 годы, что позволило значительно увеличить посевные площади и объем производства сельхозпродукции – сои. Еще один важный вопрос: обеспечение наших сельхозпредприятий кадрами. И здесь необходимо предусмотреть дополнительные преференции для Дальнего Востока, особенно для молодых специалистов, в частности, по приобретению жилья. Действенными мерами господдержки должны стать строительство и реконструкция мелиоративных систем, известкование. Это долгосрочные и дорогостоящие мероприятия, которые мелкие компании сегодня не могут на себя взять без должных мер поддержки», – подчеркнул губернатор.

Также он затронул вопросы, связанные с экспортом продукции амурских предприятий в страны АТР. «Приоритетным направлением в части экспорта в связи с близостью к границе является Китай. Тем не менее, мы считаем, что рынок должен быть максимально диверсифицированным. И уже существует пример экспортных поставок в Японию, также мы рассчитываем на Южную Корею, КНДР и Вьетнам. В этих странах интересуются нашей продукцией. Считаем, что в первую очередь необходимо поставлять продукцию переработки, которая обладает высокой добавленной стоимостью. У нас достраивается маслоэкстракционный завод, есть договоренность с еще одним крупным переработчиком – компанией "Содружество" с мощностью переработки 500 тысяч тонн сои в год. В связи с высокой добавленной стоимостью транспортная составляющая не имеет большого значения, и мы могли бы поставлять такую продукцию в Японию», – рассказал Василий Орлов.

Губернатор Амурской области принял участие в совещании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Среди прочих на нем обсуждались вопросы судостроения. «Был поднят вопрос загрузки мощностей Благовещенского судостроительного завода, который с 2010 по 2012 годы имел положительный опыт выпуска современных малых сейнеров. В дальнейшем завод получил обратную связь от рыболовов с Сахалина и Камчатки. В итоге была создана новая улучшенная модель сейнера, которую мы и представили на совещании», – отметил глава Приамурья.