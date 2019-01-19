В Якутии на защиту изнасилованной гастарбайтером женщины встали тысячи человек

В Якутии который день кипят страсти. В республике выходец из средней Азии похитил и изнасиловал женщину. На ее защиту встали тысячи человек. Территорию городской мечети на всякий случай оцепили правоохранители.

Причиной для таких мер безопасности стало преступление в отношении жительницы Якутска.

Ночью 17 марта она шла по одной из городских улиц, когда неизвестный силой посадил ее в машину, отвез в гаражный массив и изнасиловал. После этого он отвез пострадавшую в автомастерскую к двум своим знакомым, а сам уехал домой. Сбежать якутянке удалось после того, как мужчины уснули, сообщает якутское следственное управление.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Изнасилование», «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Насильником и похитителем оказался 23-летний выходец из Кыргызстана. В понедельник, 18 марта, по решению суда его заключили под стражу на весь период предварительного расследования. Двое его друзей подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны.

Известие о происшествии быстро облетело Якутск через местные мессенджеры и социальные сети. В тот же вечер люди вышли на стихийный митинг на Комсомольскую площадь Якутска. По разным данным местных СМИ, на площади собралось от нескольких сот до тысячи радикально настроенных жителей. Вышедшие к людям власти уговорили всех разойтись и собраться в понедельник в местном спорткомплексе «Триумф».

По подсчетам властей, на встречу с представителями руководства республики пришли более 6 тысяч человек.

Прибыли не только жители Якутска, но и жители соседних со столицей республики улусов. В центре города перед началом мероприятия образовалась пробка, рассказал РБК один из участников встречи. После выступлений руководства региона и города люди разошлись. Часть отправилась к мечети. В понедельник после состоявшегося стихийного митинга территория мечети была оцеплена полицией.

«Произошедшее в Якутске в ночь на 17 марта циничное преступление всех нас потрясло. Жительницу Якутска, одинокую мать, возвращавшуюся домой к дочери, во дворе дома силой затолкали в машину, увезли и изнасиловали. Правоохранительные органы сработали оперативно, все трое подозреваемых задержаны по горячим следам, – написал на своей странице в социальной сети Айсен Николаев. – Как и все якутяне, я возмущен произошедшим преступлением. Подозреваемые задержаны и будут отвечать за свое преступление по всей строгости российского закона. Уверен, что и власти Киргизии, представители которых завтра прибывают в Якутск, и другие диаспоры будут проводить профилактическую работу со своими земляками. Но проблема нелегальной миграции шире, чем этот вопиющий случай. И справиться с ней мы сможем только все вместе. Чтобы устранить имеющийся сегодня перекос в структуре занятости населения, наш малый и средний бизнес должен брать на работу якутян, а не мигрантов, законность работы которых вызывает сомнения. Да, они согласны на меньшую зарплату, чем местные жители, и это кажется лучшим решением с точки зрения сиюминутной выгоды, но с точки зрения качества товаров и услуг, в долгосрочной перспективе минусов от такого решения будет больше, чем плюсов. Мы должны полностью искоренить нелегальное предпринимательство - этот источник нелегальной миграции и недобросовестной конкуренции, этот рассадник криминала».

Глава республики пообещал также, что в регионе будут усилены меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством, которое называют главным источником незаконной миграции. В случае необходимости в регионе примут новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. По словам Николаева, все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин.

«Гость, оскорбляющий хозяина в его доме, – уже не гость, а враг. Многонациональный народ Якутии избрал меня защитником его интересов, и я буду стоять на их страже», – заверил глава региона.

19 марта руководитель администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства республики Федор Борисов провел рабочую встречу с делегацией во главе с заместителем председателя государственной службы миграции при правительстве Кыргызской республики Саматом Токтоболотовым.

Делагацию призвали более тесно работать со своими земляками, живущими в Якутии, сообщает пресс-служба главы республики. Прозвучало, что по официальной статистике в республике проживают порядка 7 000 мигрантов из Кыргызстана, но на самом деле их гораздо больше, и диаспора должна самостоятельно выявлять нелегалов и способствовать их установлению для принятия законных мер.

На фоне антимигрантских настроений в республике на сайте местных следственных органов появилось сообщение о том, что преступность не имеет национальности.

«В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Республике Саха (Якутия) совершено 117 преступлений, из них иностранцами – 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами – 4», – подчеркивают в ведомстве.

Фото: якутское следственное управление, sakhalife.ru, facebook.com/Айсен Николаев

Видео:facebook.com/Айсен Николаев