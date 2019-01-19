Полицейские арестовали 104-летнюю женщину

В Англии пенсионерка всю жизнь мечтала оказаться по ту сторону закона. В рамках благотворительной акции для пенсионеров, женщина попросила заключить ее под стражу.

104-летняя пенсионерка Энн Брокенброу живет в доме престарелых. Персонал описывает её как упрямую, но веселую и дружелюбную бабушку. В рамках благотворительного проекта она написала записку со своим заветным желанием. Эти записки размещались в сети магазинов одной из местных компаний. Их читали посетители и по возможности помогали исполнить мечты пенсионеров.

Письмо Энн, страдающей деменцией, вызвало немалое удивление. Пожилая женщина рассказала, что всю жизнь была законопослушной гражданкой и её никогда не задерживала полиция. Но ей очень хотелось бы испытать подобный опыт, сообщает Life.

«Моя мечта – быть арестованной. Мне 104 года, и я никогда не была по ту сторону закона», – рассказала женщина.

Местные полицейские согласились исполнить мечту старушки. В ближайшее время они проведут имитацию ареста. Среди желаний других жителей дома престарелых было катание на «роллс-ройсе», посещение мотоциклетного клуба и обнимашки с пуделем.