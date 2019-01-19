Непогода: дорожные службы вышли на улицы Благовещенска

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Дорожные службы Благовещенска работают на улицах города в усиленном режиме из-за непогоды. В уборке задействованы более 20 рабочих и 21 единица техники. Силами ГСТК ведется обработка антигололедной смесью перекрестков, спусков и подъемов, очистка тротуаров по центральным улицам и в отдаленных районах.

Водителей авто просят быть внимательными и аккуратными на дорогах: соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в первую очередь снегоуборочная техника проходит по установленным маршрутам, которые включают в себя улицы: Ленина, Калинина, 50-летия Октября, Чайковского, Студенческую, Мухина, Магистральную, Игнатьевское шоссе, Амурскую, Горького, Театральную, а также район КПП и микрорайон. После уборки основных магистральных улиц спецтехника приступает к очистке периферийных участков города.

Заметание тротуаров проводится по улицам Ленина, Амурской, Зейской, Горького, Калинина и в микрорайоне.

Горожан предупреждают, что ночью на дорогах ожидается образование наледи.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС Благовещенска: 778-112.