Кокорин просит торт на день рождения и звонок семье

19 марта Александру Кокорину исполнилось 28 лет. В свой день рождения футболист, заключенный в СИЗО, попросил звонок семье. Это стало бы для него лучшим подарком.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил – ни от родных, ни от друзей», – цитируют Кокорина «Известия».

Футболист также отметил, что ничего особенного провести в свой праздник он не планировал, это обычный день в СИЗО.

В финале беседы с ответственным секретарем ОНК Москвы Иваном Мельниковым и членом общественной наблюдательной комиссии и журналистом Борисом Клином, которые пришли проверить условия содержания Кокорина, именинник все же сказал, что хотел бы в день своего рождения получить от близких торт.

В последнее время Кокорин снова стал заниматься в тренажерном зале, однако в футбол не играет из-за боли в травмированном колене.

Кокорин и его адвокат уже три недели вместо положенных трех дней ждут апелляционное постановление по поводу жалобы на продление срока ареста. Ромашов рассказал «360», что подобная волокита существенно ограничивает ему и его подзащитному доступ к правосудию.

Кокорин оказался под стражей вместе со своим другом Павлом Мамаевым в октябре 2018 года за то, что устроил несколько драк в центре Москвы. 6 февраля суд продлил им арест до 8 апреля.