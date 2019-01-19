В Благовещенск приедут писатели и издатели из Москвы

В Благовещенске состоится V международный писательско-издательский форум. Впервые это мероприятие будет объединено с другим – книжным фестивалем федерального масштаба.

В 2019 году мероприятия V международного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века. День книги» пройдут с 20 по 24 апреля на базе благовещенских библиотек и ТРЦ «Острова». В рамках форума в столицу Приамурья приедут писатели и издатели из Москвы и Ярославля, библиотечные работники из Китая. На базе библиотек города для читателей будет организовано несколько телемостов с писательским сообществом из Минска, Еревана и Баку.

Как сообщает управление культуры Благовещенска, торжественная церемония открытия форума запланирована в «Островах» на 21 апреля.

Деловая программа форума включает около 40 различных мероприятий, в том числе выставки, презентации, мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы, ярмарки, творческие встречи с писателями, издателями и амурскими журналистами.

Гостями форума станут, в частности, писатель, лауреат премии «Русский Букер» Александр Снегирев; издатель, создатель интернет-проекта «Горький» Борис Куприянов.

В этом году в рамках форума пройдет всероссийская акция «Библионочь-2019». Она состоится на базе библиотеки имени Чехова. Там для китайских гостей форума запланирована презентация сектора «Приграничье» и молодежной библиотеки.

В рамках форума в ТРЦ «Острова» состоится литературный фестиваль «День книги». На фестивале будут представлены книги самых популярных издательств России: «Росмэн», Common Place, «Альпина Нон Фикшн», Ad Marginem, «Синдбад», «Азбука», «Медленные книги», «Этерна», «Энас-книга», «РИП Холдинг». Книги можно будет не только увидеть, но и приобрести.

Также состоится финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Чтения: страница 19. Благовещенск».

В «литературные выходные» в библиотеках подведут итоги конкурсов «Искусство каллиграфии» и «Классика на Амуре–2019». А для сотрудников библиотек Благовещенска и Амурской области проведут семинар «Новая роль библиотеки в современном мире».

Как отмечается, программа форума богата сетевыми проектами. Все желающие смогут в режиме реального времени пообщаться с белорусским писателем и сценаристом Андреем Жвалевским, писателем Ованесом Азнауряном и директором Центральной библиотечной системы Ясамальского района города Баку (Азербайджан) Лятифой Мамедовой.

Впервые в рамках форума состоится презентация каталога-путеводителя «Музеи Благовещенска», в котором будет представлена информация обо всех общественных и ведомственных музеях города.

Еще одним мероприятием писательско-издательского форума станет круглый стол «Роль современных медиа в вопросах формирования межнациональных коммуникаций».

Помимо этого, на форуме будут проводиться презентации книг, издательских проектов, реализованных в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2019 году.

Завершит свою работу международный писательско-издательский форум в Китае.