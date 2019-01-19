В столице Приамурья создадут каталог-путеводитель по музеям

В Благовещенске работают над первым каталогом-путеводителем «Музеи Благовещенска». В нем соберут информацию обо всех общественных и ведомственных музеях города. Амурчан приглашают принять участие в создании каталога.

«Отдельный раздел в путеводителе планируется посвятить деятельности музеев образовательных организаций, играющих в жизни города значительную роль в воспитании уважительного отношения к историко-культурному наследию Приамурья», – сообщает правительство Амурской области.

Власти города приглашают благовещенцев принять участие в подготовке этого уникального издания и до 1 апреля 2019 года предоставить информацию о действующих музеях в организациях Благовещенска. Заполненную анкету и фотографии принимают по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, дом 128 («Центральная городская библиотека»). Справки по номеру: +7-914-538-08-22, e-mail: eip2019@mail.ru.

Презентация каталога-путеводителя «Музеи Благовещенска» пройдет в рамках V международного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века. День книги», который намечен в Благовещенске на 20-24 апреля.