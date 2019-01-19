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сегодня, 16:22 3

С 18 часов в Благовещенске установят режим повышенной готовности

С 18 часов в Благовещенске установят режим повышенной готовности
Фото: www.amur.info

Во вторник, 19 марта, в Благовещенске похолодало, и пошел снег. В связи с возникшими погодными условиями, городское управление по делам ГОЧС сообщает, что с 18:00 в столице Приамурья введут режим повышенной готовности.

По информации синоптиков, на территории Благовещенска 19 марта ожидается мокрый снег, ветер с усилением до 14 метров в секунду. В среду, 20 марта, ночью местами в южных и восточных районах ожидаются сильный снег и северный ветер в порывах до 13-18 метров в секунду.

В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, падения широкоформатных конструкций, получение травм населением в результате образования гололёдных явлений на дорогах и тротуарах.

Из-за гололёда резко увеличивается длина тормозного пути у автомобилей. Городские власти обращаются к водителям с просьбой снизить скоростной режим, особенно при проезде вблизи образовательных учреждений.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Mymbaka

    Mymbaka
    1 час назад

    50 лет-Горького страшно перекрёсток пересекать, как машинам, так и пешеходам.

    Центр города.

    Валя!!! Сходи-прогуляйся, посыпь песочком.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    в городе, покрывая пыль, сыпал легкий пушистый снег.... город насторожился )))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ночь просидят в режиме повышенной готовности а завтра растает))))

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