Сбор средств для юной благовещенки Виолетты Правдиной закрыт

Для благовещенской девочки Виолетты Правдиной удалось собрать всю необходимую сумму для перелета к московскую клинику и проживания там. Вместе с мамой она уже улетела в столицу и в данный момент девочке делают под наркозом диагностическую процедуру – биопсию.

Результат биопсии будет готов не раньше, чем через 10 дней. По ее результатам будет решаться вопрос об операции. Если она потребуется, то сделают ее бесплатно. Об этом рассказала мама Виолетты Ольга Правдина.

Как сообщало Амур.инфо, у Виолеты Правдиной саркома Юинга большеберцовой кости. Болеет юная благовещенка с 2017 года. После операции в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева летом 2018 года и 8 курсов химиотерапии болезнь отступила. Однако ремиссия длилась 7 месяцев.

Чтобы Виолетта снова могла полететь в Москву на лечение, был объявлен сбор средств – 100 тысяч рублей. Столько требовалось на перелет и проживание. Такой суммы у мамы, которая воспитывает Виолетту одна, не было. Неравнодушные откликнулись быстро, и необходимая сумма была собрана.