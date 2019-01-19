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Медведева и Самодурова лучше Загитовой: в Сайтаме прошла первая тренировка

Медведева и Самодурова лучше Загитовой: в Сайтаме прошла первая тренировка
Фото: sport-express.ru

18 марта знаменитые российские фигуристки-одиночницы приехали в Японию на чемпионат мира-2019. На первой тренировке спортсменки Евгения Медведева и Софья Самодурова исполнили программу без ошибок, выполнив чисто все элементы.

Чемпионка Европы Алина Загитова допустила серьезную ошибку при исполнении тройного риттбергера и упала. Загитова выполнила 17 прыжков и пять каскадов, но допустила одно падение. В короткой программе у Евгении Медведевой представлено десять прыжков и шесть каскадов. Софья Самодурова на тренировке выполнила восемь прыжков. Японская фигуристка Рика Кихира, которая является фавориткой чемпионата, упала два раза на первой тренировке, завалив тройной лутц и тройной риттбергер.

Конкурсный прокат одиночниц состоится 20 марта. Он начнется в 9 часов утра по московскому времени, сообщает «Российский диалог».

Известно, что на тренировочные прокаты Медведева приехала без своего тренера, Брайна Орсера, вместо него спортсменку сопровождает его главная помощница Трейси Уилсон. В аэропорту фигуристку поймало японское телевидение, которому Женя дала небольшое интервью.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 19 по 24 марта 2019 года. Фигуристки из России будут выступать 20 и 22 марта, а 24 марта выступят на показательных выступлениях.

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