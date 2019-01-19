В Зейском районе нашли внедорожник в крови

В Зейском районе инспектор охотнадзора обнаружил мешки с мясом косули и внедорожник в крови. В браконьерстве подозревают владельца этого автомобиля. Разобраться в случившемся предстоит полицейским.

Инспектор охотнадзора патрулировал территорию охотоугодий Зейского охотобщества. Его внимание привлек одиноко стоящий на берегу реки Зеи автомобиль Nissan Safari. Рыбаков поблизости не было. Следы от машины уходили в лес. Они привели инспектора к шести мешкам, набитым мясом и уложенным рядком. Никаких других следов по свежей пороше рядом не было. Обнаружив «клад», служащий вызвал на место происшествия полицейских и оперативную группу. Как оказалось, в шести мешках находились семь разделанных туш косули, пишет пресс-служба охотуправления Приамурья.

«При осмотре совместно с сотрудниками полиции в автомобиле был обнаружен нож со следами крови и шерсти. Кроме того, многочисленные потеки крови нашли как в салоне внедорожника, так и снаружи – на колесе, ручке двери, бампере. Эксперт, работавший на месте, взял пробы для сравнения с найденными в мешках и на ноже образцами», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Поскольку речь идет об очень крупном ущербе, превышающем 800 тысяч рублей, нарушитель свою причастность к браконьерству отрицал до последнего. И даже выдал сразу две версии, объясняющих, по его мнению, многочисленные следы крови на автомобиле. По одной из них, он недавно перевозил в машине купленную говядину, по другой – еще до нового года ездил на охоту и добыл изюбря. Однако найденных на месте происшествия доказательств достаточно для возбуждения уголовного дела.

В настоящий момент по данному факту ведется разбирательство полицейскими.