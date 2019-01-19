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сегодня, 15:51 0

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Фото: amurmedia.ru

Сотрудники ФСБ провели обыски в правительстве Хабаровского края. По данным «Коммерсанта», речь идет о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве с предполагаемым ущербом на сумму больше 10 миллиардов рублей.

В деле фигурируют бывший первый зампред правительства региона Василий Шихалев и экс-гендиректор компании «Азия лес», президент «БМ групп» Александр Пудовкин. В ходе оперативных действий произошла выемка документов и электронных носителей. По данным источников «Коммерсанта», Василия Шихалева подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьями «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в особо крупном размере».

В правительстве Хабаровского края Шихалев работал с 2002 года, возглавлял министерство лесной промышленности, затем – министерство природных ресурсов. В 2015 году был назначен на пост первого зампредседателя краевого правительства по экономическим вопросам. После прихода на должность губернатора Сергея Фургала, Шихалев ушел в отставку.

Предпринимателя Александра Пудовкина подозревают в мошенничестве. Следствие полагает, что Василий Шихалев лоббировал предоставление проекту ООО «Азия лес», входящего в «БМ групп», льготного статуса. «БМ групп» с 2008 года реализует проект по строительству комплекса глубокой переработки древесины в поселке Березовый, инвестиции по которому оценивались в 11,5 миллиарда рублей.

Проект «Азия лес» в 2012 году по заявке региональных властей был признан приоритетным инвестпроектом в области освоения лесов приказом Минпромторга России. Для его реализации был выделен участок лесного фонда с ежегодным отпуском 973 тысячи кубометров леса. По данным «Коммерсанта», ущерб бюджету в рамках доследственной проверки по делу предварительно оценен в 10,7 миллиарда рублей

Факт проведения обысков подтвердили в правительстве Хабаровского края. Отмечается, что оперативные мероприятия проводились по инициативе главы региона Сергея Фургала.

«Губернатор, как и обещал ранее, инициировал ревизию деятельности министерств. Речь о чиновниках, работавших при его предшественнике», – сообщила журналистам пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко. В управлении ФСБ ситуацию не прокомментировали.

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#производство #происшествия #экономика

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