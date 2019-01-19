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В Благовещенске ищут подрядчика на снос «заброшки» на Шимановского

В Благовещенске ищут подрядчика на снос «заброшки» на Шимановского

В Благовещенске объявлен аукцион на снос двух заброшенных домов. Один из них – дом № 37 по улице Шимановского. Он находится в центре города и представляет опасность для прохожих и учеников находящейся неподалеку школы. На то, чтобы избавиться от опасных разрушающихся строений, городской бюджет выделяет 1 954 731 рубль.

Аукцион на определение подрядчика объявлен 18 марта. Прием заявок от желающих принять участие в процедуре выбора подрядчика завершится 27 марта.

Сносу подлежат две старые двухэтажки. Это дом № 37 по улице Шимановского – аварийное строение не раз горело, на разрушающийся дом жаловались не только прохожие, но и учителя и родители учеников лицея № 11.

Подрядчик, осуществляющий снос, должен разобрать здание и очистить площадку. В стоимость работ войдут вывоз строительного мусора и услуга по захоронению коммунальных отходов.

Второй дом, дни которого сочтены уже давно, находится по адресу: улица Загородная, 22. Как и его собрат на Шимановского, он двухэтажный. Ликвидаторы также должны снести конструкции и очистить участок от мусора.

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#ЖКХ #мэрия #строительство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Заброшка, что есть такое?

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