В Благовещенске ищут подрядчика на снос «заброшки» на Шимановского
В Благовещенске объявлен аукцион на снос двух заброшенных домов. Один из них – дом № 37 по улице Шимановского. Он находится в центре города и представляет опасность для прохожих и учеников находящейся неподалеку школы. На то, чтобы избавиться от опасных разрушающихся строений, городской бюджет выделяет 1 954 731 рубль.
Аукцион на определение подрядчика объявлен 18 марта. Прием заявок от желающих принять участие в процедуре выбора подрядчика завершится 27 марта.
Сносу подлежат две старые двухэтажки. Это дом № 37 по улице Шимановского – аварийное строение не раз горело, на разрушающийся дом жаловались не только прохожие, но и учителя и родители учеников лицея № 11.
Подрядчик, осуществляющий снос, должен разобрать здание и очистить площадку. В стоимость работ войдут вывоз строительного мусора и услуга по захоронению коммунальных отходов.
Второй дом, дни которого сочтены уже давно, находится по адресу: улица Загородная, 22. Как и его собрат на Шимановского, он двухэтажный. Ликвидаторы также должны снести конструкции и очистить участок от мусора.
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