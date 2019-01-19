В Благовещенске ищут подрядчика на снос «заброшки» на Шимановского

Аукцион на определение подрядчика объявлен 18 марта. Прием заявок от желающих принять участие в процедуре выбора подрядчика завершится 27 марта.

Сносу подлежат две старые двухэтажки. Это дом № 37 по улице Шимановского – аварийное строение не раз горело, на разрушающийся дом жаловались не только прохожие, но и учителя и родители учеников лицея № 11.

Подрядчик, осуществляющий снос, должен разобрать здание и очистить площадку. В стоимость работ войдут вывоз строительного мусора и услуга по захоронению коммунальных отходов.

Второй дом, дни которого сочтены уже давно, находится по адресу: улица Загородная, 22. Как и его собрат на Шимановского, он двухэтажный. Ликвидаторы также должны снести конструкции и очистить участок от мусора.