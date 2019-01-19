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Животные и лес не пострадали от палов в Березовском заказнике

Животные и лес не пострадали от палов в Березовском заказнике
Фото: кадр видео

От двух крупных палов, которые были на территории Березовского заказника Ивановского района, сгорела только сухая трава. Это связано с заблаговременной подготовкой к пожароопасному сезону.

Не понесли ущерба рощи, прошлогодние лесопосадки и опоры для гнезд аистов. Нет пострадавших и среди представителей животного мира: звери и птицы покинули опасную зону.

Палы пришлись на такое время года, когда у птиц еще нет кладок яиц, а спавшие в норах звери давно проснулись. В итоге никого из животных огонь врасплох не застал, сообщает пресс-служба охотуправления Приамурья.

«Опоры для аистов и гнездовые деревья еще осенью были обработаны противопожарной пропиткой, поэтому пал был им не страшен. А саженцы, которые охотоведы высаживали в последние годы, заблаговременно опахали. Березовский заказник находится в таком районе области, где весенние палы, к сожалению, не редкость. К ним заказник готовят каждый год, и делается это задолго до начала пожароопасного периода», – рассказал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира Андрей Тарасов.

Сухая трава в Березовском заказнике в первый раз загорелась в воскресенье. До глубокой ночи сотрудники дирекции боролись с огнем, не давая палу перекинуться на ценные для заказника рощи. В понедельник в заказник пришел новый пал.

По подсчетам специалистов, в результате двух палов огонь прошел около 5,1 тысячи гектаров. Причиной возгораний стал человеческий фактор – сухая трава загорелась сразу с трех сторон особо охраняемой территории. В настоящий момент все возгорания потушены.

О пале на территории Березовского заказника ИА «Амур.инфо» писало 18 марта. Сообщалось, что площадь возгорания составила примерно 5 тысяч гектаров при общей площади заказника в 11 300 гектаров.

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#пожары #природа #происшествия

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