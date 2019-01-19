Минстрой повысит среднюю цену на жилье в Приамурье больше чем на 20 %

В ДФО во втором квартале значительно вырастет средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья. Например, в Амурской области квадрат подорожает с 45,4 до 55,4 тысячи рублей. На основании новых средних цен будут рассчитывать соцвыплаты для граждан, которым покупают жилье за счет государства.

В проекте приказа Минстроя сообщается, что стоимость жилья вырастет во всех регионах ДФО, кроме Забайкальского и Приморского краев. На Камчатке она вырастет с 55,1 до 83 тысяч рублей, на Чукотке – с 43,3 тысячи до 57,2 тысячи, в Якутии – с 58,4 тысячи до 70,3 тысячи, в Хабаровском крае – с 50,6 до 59,9 тысячи рублей, в Амурской области – с 45,4 до 55,4 тысячи рублей.

Рост не связан с рыночной обстановкой в регионах. Так, в Петропавловске-Камчатском за последние два месяца стоимость недвижимости упала на 5,2 %, в Хабаровске – на 2,5 %.

Показатели скорректированы в связи с исполнением поручения президента, который предписал разработать методику оценки стоимости жилья на Дальнем Востоке. Установленные Минстроем цены средней рыночной стоимости квадратного метра используются для расчета размеров социальных выплат для граждан, которым они предоставляются на приобретение жилья за счет бюджета.

Новая методика для определения стоимости жилья для всех регионов начала применяться с 8 января 2019 года. Из нее исключен понижающий коэффициент 0,92, учитывающий долю затрат на оплату госпошлин, услуг риелторов, нотариусов и других затрат, связанных с госрегистрацией прав на недвижимость и сделок с ней.

Повышение стоимости метра на Дальнем Востоке изменило топ самых дорогих регионов. Традиционно их возглавляли Москва и Санкт-Петербург, теперь за столицей следуют Камчатка, Сахалинская область и Якутия. Средняя стоимость квадратного метра по стране составила 55 582 рубля, сообщает «Российская газета».