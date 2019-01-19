Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 3

Минстрой повысит среднюю цену на жилье в Приамурье больше чем на 20 %

Минстрой повысит среднюю цену на жилье в Приамурье больше чем на 20 %
Фото: www.amur.info

В ДФО во втором квартале значительно вырастет средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья. Например, в Амурской области квадрат подорожает с 45,4 до 55,4 тысячи рублей. На основании новых средних цен будут рассчитывать соцвыплаты для граждан, которым покупают жилье за счет государства.

В проекте приказа Минстроя сообщается, что стоимость жилья вырастет во всех регионах ДФО, кроме Забайкальского и Приморского краев. На Камчатке она вырастет с 55,1 до 83 тысяч рублей, на Чукотке – с 43,3 тысячи до 57,2 тысячи, в Якутии – с 58,4 тысячи до 70,3 тысячи, в Хабаровском крае – с 50,6 до 59,9 тысячи рублей, в Амурской области – с 45,4 до 55,4 тысячи рублей.

Рост не связан с рыночной обстановкой в регионах. Так, в Петропавловске-Камчатском за последние два месяца стоимость недвижимости упала на 5,2 %, в Хабаровске – на 2,5 %.

Показатели скорректированы в связи с исполнением поручения президента, который предписал разработать методику оценки стоимости жилья на Дальнем Востоке. Установленные Минстроем цены средней рыночной стоимости квадратного метра используются для расчета размеров социальных выплат для граждан, которым они предоставляются на приобретение жилья за счет бюджета.

Новая методика для определения стоимости жилья для всех регионов начала применяться с 8 января 2019 года. Из нее исключен понижающий коэффициент 0,92, учитывающий долю затрат на оплату госпошлин, услуг риелторов, нотариусов и других затрат, связанных с госрегистрацией прав на недвижимость и сделок с ней.

Повышение стоимости метра на Дальнем Востоке изменило топ самых дорогих регионов. Традиционно их возглавляли Москва и Санкт-Петербург, теперь за столицей следуют Камчатка, Сахалинская область и Якутия. Средняя стоимость квадратного метра по стране составила 55 582 рубля, сообщает «Российская газета».

Просмотров всего: 1359

#российская власть #соцзащита #строительство #цены

распечатать


Общество 3

Василий Орлов сделал предложения по развитию сельского хозяйства в Приамурье
Общество 2

В Благовещенске ищут подрядчика на снос «заброшки» на Шимановского
Общество

Части первого ж/д моста между РФ и КНР соединят через 2-3 дня
Общество 1

Памятник строителям БАМа в Тынде обойдется в 5 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Mymbaka

    Mymbaka
    2 часа назад

    Обменяю двушку на Тайване на 4х комнатную в пределах Садового кольца. Первый и пятые не предлагать. Выше второго - с вашей доплатой.

  • Питерский

    Питерский
    59 минут назад

    Интересно ,сами понимают что считают???

  • Серветт

    Серветт
    51 минута назад

    Синьков толкает цены вверх-жадность

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь