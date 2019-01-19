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сегодня, 15:19 2

Умер классик отечественного кино, режиссер Марлен Хуциев

Умер классик отечественного кино, режиссер Марлен Хуциев
Фото: crimea.kp.ru

Печальная новость: 19 марта умер кинорежиссер Марлен Хуциев. Ему было 93 года. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов. В 2019 году запланирован выход нового фильма Хуциева – «Невечерняя», посвященного двум встречам Льва Толстого и Антона Чехова.

«Марлен Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице», – сказал собеседник агентства.

Хуциева госпитализировали в конце декабря, в январе его состояние улучшилось. С 16 марта режиссер находился под наблюдением врачей в реанимации.

Марлен Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Он снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958), «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»,1964), «Июльский дождь» (1966), «Гори, гори моя звезда» (1969) и другие.

Работы Хуциева были отмечены наградами различных фестивалей. Фильм «Застава Ильича» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и приз Международного фестиваля европейского кино в Риме; «Был месяц май» – премию за режиссуру на фестивале «Злата Прага» в Праге; «Бесконечность» – приз Альфреда Бауэра и приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля.

Марлен Хуциев также был удостоен ряда кинематографических премий, среди которых «Золотой овен», Специальный приз президента РФ на фестивале «Кинотавр», «Лавровая ветвь» («За вклад в кинолетопись»), «Триумф», «Ника» (в номинации «Честь и достоинство», 2005), «Золотой леопард» Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) за вклад в киноискусство.

В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.

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#кино #память

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Человек не зря прожил свою жизнь...

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