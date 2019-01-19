9-летний амурчанин триумфально выступил на всероссийском турнире по карате

С 16 по 17 марта в Ярославле проходил всероссийский турнир по всестилевому карате. На этих соревнованиях Амурскую область представлял 9-летний Прохор Лагода из села Марково Благовещенского района. Юный спортсмен добился успеха.

За 2 дня Прохор провел 8 боев и в семи из них стал победителем. Как сообщается в Инстаграме минспорта Амурской области, это является своего рода рекордом соревнований.

В разделах safe-point и combat oriental K1 rules амурчанин занял 1-е место, а в разделе safe-combat – стал вторым.

По общим показателям Амурская область завоевала третье место среди участвовавших регионов.

Тренер юного спортсмена Александр Клепиков был отмечен и награжден дипломом «Лучший инструктор-тренер боевых искусств».