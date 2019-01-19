Для краснокнижных аистов в Приамурье устанавливают искусственные гнезда

Перед прилетом в Амурскую область краснокнижных дальневосточных аистов на юге Приамурья устанавливают искусственные гнезда. Сами аисты обычно строят гнезда на сухих березах, но деревья страдают от палов. Созданные людьми заменители на бетонных опорах помогут спасти птенцов в будущем.

Два новых искусственных гнезда установили в Архаринском районе при поддержке ДРСК, сообщает сайт Хинганского заповедника. Новые опоры поставили в особом районе, который определили в 2017 году. При поддержке Всемирного фонда дикой природы была найдена группировка из 15 жилых гнезд дальневосточного аиста на площади чуть больше двух тысяч гектаров – недалеко от поселка Архара.

«Такая высокая плотность гнезд краснокнижного вида встречается очень редко. По-видимому, она поддерживается здесь благодаря хорошей кормовой базе. Река Шевкал образует в этом месте озерные расширения, богатые мелкой рыбой и земноводными – основным кормом дальневосточного аиста», – сообщают сотрудники заповедника.

В других районах области этот участок мог бы претендовать на статус заказника. Но в Архаринском районе и так достаточно густая сеть особо охраняемых природных территорий.

Но гнездящейся группировке необходима защита. Значительная часть гнезд расположена на сухих белых березах, которые ежегодно страдают от травяных палов. В результате могут гибнуть птенцы дальневосточного аиста как от самого пожара, так и от обрушения гнездового дерева из-за регулярного подгорания. Установка искусственных гнезд на бетонных опорах защитит дальневосточных аистов. Эти гнезда станут недоступны медведям, которые в последние годы стали массово разорять их в Архарниском районе.

Одно из искусственных гнезд поставлено рядом с гнездом, упавшим осенью 2018 года, а второе – рядом с гнездом, которое может упасть в любой момент, так как построено на неустойчивой конструкции. Оба гнезда установлены по краям распадающихся березовых релок и, таким образом, вписаны в окружающий ландшафт.