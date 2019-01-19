Двое благовещенских легкоатлетов завоевали медали на зимнем чемпионате России

На зимнем чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов спортсмены из Благовещенска Елена Сойникова и Алексей Поляков стали призерами соревнований. Состязания проходили 15-16 марта в Смоленске.

Амурскую область на соревнованиях представляли два участника. В итоге, по словам Алексея Полякова, Елена Сойникова одержала победу в беге на 60 и 400 метров. Алексей стал бронзовым призером в беге на 60 метров.

Обоих спортсменов пригласили на соревнования по результатам летнего чемпионата России про легкой атлетике среди ветеранов – для легкоатлетов от 35 лет и старше.

«Мы с Еленой занимаемся у одного тренера – Виктора Ивановича Левинского, председателя федерации легкой атлетики Амурской области. Для меня спорт – это хобби. Я сотрудник пожарной службы, работаю в МЧС – в пожарной части. Занимаюсь в свободное время, мне нравится. Просто не заканчивал в 25-26 лет как все, а дальше занимался, как и Елена. Тренер у нас хороший, поддерживает нас», – рассказал Алексей.

К соревнованиям спортсмены готовились в легкоатлетическом манеже. Как сообщало Амур.инфо, после сообщения о том, что зимой помещение собираются начать капитально ремонтировать некоторые легкоатлеты переживали, что в холода им негде будет заниматься. Однако манеж закрывать не стали.