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Двое благовещенских легкоатлетов завоевали медали на зимнем чемпионате России

Двое благовещенских легкоатлетов завоевали медали на зимнем чемпионате России

На зимнем чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов спортсмены из Благовещенска Елена Сойникова и Алексей Поляков стали призерами соревнований. Состязания проходили 15-16 марта в Смоленске.

Амурскую область на соревнованиях представляли два участника. В итоге, по словам Алексея Полякова, Елена Сойникова одержала победу в беге на 60 и 400 метров. Алексей стал бронзовым призером в беге на 60 метров.

Обоих спортсменов пригласили на соревнования по результатам летнего чемпионата России про легкой атлетике среди ветеранов – для легкоатлетов от 35 лет и старше.

«Мы с Еленой занимаемся у одного тренера – Виктора Ивановича Левинского, председателя федерации легкой атлетики Амурской области. Для меня спорт – это хобби. Я сотрудник пожарной службы, работаю в МЧС – в пожарной части. Занимаюсь в свободное время, мне нравится. Просто не заканчивал в 25-26 лет как все, а дальше занимался, как и Елена. Тренер у нас хороший, поддерживает нас», – рассказал Алексей.

К соревнованиям спортсмены готовились в легкоатлетическом манеже. Как сообщало Амур.инфо, после сообщения о том, что зимой помещение собираются начать капитально ремонтировать некоторые легкоатлеты переживали, что в холода им негде будет заниматься. Однако манеж закрывать не стали.

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