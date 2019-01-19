Части первого ж/д моста между РФ и КНР соединят через 2-3 дня

По его словам, все строительство планируется завершить в июле. Ожидается, что уже в течение этого года по мосту пустят поезда.

Длина моста составляет более 2,2 километра, из них чуть более трехсот метров – российская часть и более 1,8 километра – китайская. Согласно проекту, пропускная способность переправы составит около 21 миллиона тонн в год, а перевозки будут круглогодичными.

Нижнеленинское – Тунцзян – это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его строительство началось в 2014 году. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.

Строительство трансграничного моста финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Срок сдачи моста сдвинут с конца 2018 года на июнь 2019 года, пишет АЭИ «Прайм».