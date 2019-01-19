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сегодня, 14:40 0

Части первого ж/д моста между РФ и КНР соединят через 2-3 дня

Части первого ж/д моста между РФ и КНР соединят через 2-3 дня
Фото: 2018 год. www.eao.ru

Две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур соединят 20-23 марта, рассказал в интервью РИА Новости главный инженер моста Ли Хуачао.

По его словам, все строительство планируется завершить в июле. Ожидается, что уже в течение этого года по мосту пустят поезда.

Длина моста составляет более 2,2 километра, из них чуть более трехсот метров – российская часть и более 1,8 километра – китайская. Согласно проекту, пропускная способность переправы составит около 21 миллиона тонн в год, а перевозки будут круглогодичными.

Нижнеленинское – Тунцзян – это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его строительство началось в 2014 году. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.

Строительство трансграничного моста финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Срок сдачи моста сдвинут с конца 2018 года на июнь 2019 года, пишет АЭИ «Прайм».

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#Дальний Восток #Китай #строительство #экономика

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