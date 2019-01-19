Памятник строителям БАМа в Тынде обойдется в 5 миллионов рублей

Фото: gorod.tynda.ru

В Тынде стартует сбор средств на возведение памятника строителям Байкало-Амурской магистрали. На эти цели, а также на благоустройство местного сквера требуется большая сумма денег.

Макет будущего монумента изготовил тындинский художник Борис Слободюк. Он представлен членам художественного совета.

Стелу, посвященную строителям БАМа, планируют установить в сквере возле администрации Тындинского района. Предполагается, что монументальный знак будет с подсветкой. Его высота составит почти 8 метров и ширина – более 3 метров.

От центральной части вниз и вверх, налево и направо идут стрелы – указатели на железнодорожные станции: это Лена и Москва на западе, Комсомольск и Совгавань на востоке, Беркакит, Томмот и Якутск на севере, Бамовская и Сковородино на юге. Выше этой центральной композиции стремится пилон из двух стройных вертикалей – символов железной рельсовой основы дороги, в верхней части – вымпельное полотнище с буквами «БАМ». На боковых гранях пилонов закреплены каменные таблицы с основными фактами стройки, сообщается на сайте администрации Тынды.

Установить монумент планируется за счет пожертвований горожан и предприятий. На его возведение, а также на благоустройство сквера требуется минимум 5 миллионов рублей. Авторы памятника надеются, что тындинцы, многие из которых уже ветераны БАМа, примут активное участие в сборе средств.

Также управлением культуры администрации Тынды будет проведен марафон. Вырученные деньги передадут на возведение памятника.

Реквизиты фонда для перечисления средств: НБФ «Данко», Азиатско-Тихоокеанский банк, ИНН 2808022390, расчетный счет 40703810800010000019, БИК 041012765, корреспондентский счет 30101810300000000765. В счете необходимо указать, на какие цели перечисляются деньги, в данном случае – на строительство памятника.