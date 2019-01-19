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сегодня, 14:16 1

От Белогорска до Серышевского района развернулась полицейская погоня

От Белогорска до Серышевского района развернулась полицейская погоня
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области полицейским пришлось преследовать угонщика. Мужчина отчаянно пытался скрыться – погоня развернулась от Белогорска до Серышевского района. Стражи порядка открыли огонь.

Ночью 18 марта в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Honda Edix. Это случилось во дворе дома № 122 по улице Благовещенской в Белогорске. Информацию передали полицейским, и машина была замечена в районе дома № 38 по Никольскому шоссе. Стражи порядка попытались остановить авто, водитель решил скрыться.

Как сообщает ИА «Амур28.инфо», во время погони угонщик многократно выезжал на встречную полосу, угрожая другим машинам. Полицейским пришлось применить оружие, однако злоумышленника это не остановило.

Авто остановил на территории Серышевского района экипаж ДПС. Жителя Белогорска 1998 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#Белогорск #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    58 минут назад

    Погоня с такими дорогами могла закончится плачевно... Оно того стоило?

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