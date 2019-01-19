Суд поставил точку в деле о продаже лагеря «Гвардеец», в котором замешан Юрий Романов

В Амурской области по требованию прокурора суд признал недействительным договор купли-продажи недвижимости и земельного участка. Оздоровительный лагерь «Гвардеец» был продан с занижением стоимости почти в шесть раз.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», согласно материалам следствия, в 2015 году Юрий Романов организовал через начальника отдела администрации приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество и земельный участок общей площадью 11,2 гектара продали по заниженной цене. Цена недвижимости была занижена в шесть раз – с 7,8 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей. По предварительным данным, в результате незаконных, как полагает следствие, действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей. В последующем, в нарушение требований действующего законодательства, имущество передали в безвозмездное пользование юридическому лицу.

Тем временем бывший глава Свободного Юрий Романов продолжает находиться под арестом. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля. Меру пресечения обвиняемому продлили третий раз.

Свободненская городская прокуратура Амурской области провела проверку законности сделки по отчуждению муниципального имущества. По результатам проверки прокурор направил в суд заявление о признании указанного договора недействительным в силу ничтожности, применении последствия недействительности сделки. Свободненский городской суд удовлетворил требования прокурора.

Представитель ответчика, не согласившись с судебным решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.