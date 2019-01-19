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19марта
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сегодня, 13:58 1

Доход амурских предприятий в 2018 году вырос в полтора раза

Доход амурских предприятий в 2018 году вырос в полтора раза
Фото: www.amur.info

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Амурской области составил 14 миллиардов 303 миллиона рублей. Подсчет проводился без банков, страховых и бюджетных организаций. Это в 1,5 раза больше, чем за 2017 год.

Прибыль получили 164 организации в размере 21 миллиард 428 миллионов рублей. В убытке оказалась 71 организация – на общую сумму 7 миллиардов 125 миллионов рублей. Основной причиной увеличения полученной прибыли стало ее повышение в организациях, осуществляющих свою деятельность в области добычи полезных ископаемых – почти 12,5 миллиарда рублей прибыли.

Кроме того, наибольший вклад в объем прибыли области внесли организации, занимающиеся производством, обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 4 780,4 миллиона, сельским хозяйством – 1 661,8 миллиона, обрабатывающими производствами – 1 271 миллиона рублей.

Наибольшие убытки приходятся на строительство – 4 652,2 миллиона рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1 054,6 миллиона, добыча полезных ископаемых – 964,9 миллиона, транспортировка и хранение – 190,9 миллиона рублей.

Доля убыточных организаций по области за 2018 год составила 30,2 % и по сравнению с 2017 годом не изменилась. Среди предприятий, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха, строительством, транспортировкой и хранением, получили убытки 50 % организаций, сообщает Амурстат.

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#производство #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    4 часа назад

    какая радостная новость для простого народа

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