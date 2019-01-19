Амурская область получит более 120 миллионов на развитие экспорта

В текущем году Амурская область получит из федерального бюджета более 120 миллионов рублей. Средства, выделенные в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», направят на мероприятия по увеличению площадей для выращивания экспортной продукции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела экономических программ и анализа регионального министерства сельского хозяйства Ирину Попову.

Агропромышленный комплекс – один из основных в экономике Амурской области, где выращивается около 40 % общего объема российской сои. Бобовые – одна из главных статей экспорта региона. «В 2019 году Амурская область получит 120,5 миллиона рублей из федерального бюджета по нацпрограмме "Экспорт продукции АПК"», – сказала Попова.

Как сообщили ТАСС в отделе землепользования и плодородия регионального минсельхоза, выделенные средства пойдут на мероприятия по увеличению площадей для выращивания экспортной продукции. Сельскохозяйственные угодья, которые не использовались, расчистят от деревьев и кустарников. Затем эти земли введут в оборот. Всего в 2019 году должно быть расчищено почти 10 тысяч гектаров.

Вся посевная площадь в Амурской области в 2019 году, по прогнозу, составит 1 280 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше прошлогодних объемов. В целом в амурском растениеводстве ежегодно наблюдается рост посевных площадей, который обеспечен в основном за счет ввода в эксплуатацию залежных земель и повышения продуктивности земельных угодий. В 2018 году за счет введения в оборот залежных земель общая посевная площадь увеличилась на 30 тысяч гектаров по сравнению с уровнем 2017 года. А к 2024 году посевные площади в Приамурье планируют довести до 1,5 миллиона гектаров.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 %, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.