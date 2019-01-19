В Белогорском районе с 1 сентября приостановит работу здание сельской школы

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Жители села Амурское Белогорского района опасаются закрытия здания местной школы. Юридически корпус является филиалом Возжаевского учебного заведения. В школе учатся 76 детей. В конце 2018 года здание обследовали эксперты. Было установлено, что спортзал и столовая находятся в аварийном состоянии.

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Амурское Белогорского района. Сельчане предполагают, что здание местной школы закроют навсегда.

«Нашу школу пытаются закрыть. Говорят, что на ремонт, но на ремонт деньги-то не выделяются... Это не слухи, в каждый магазин заходишь, и каждый знает, что школу хотят закрыть. Люди все, конечно, против. Школа стоит в центре деревни, у нее есть свой стадион, лесопосадка. Если ее зароют, эту школу растащат, разломают, и вот эти руины будут в центре деревни. Будет обидно, что у нас будут руины, и мы не защитим ее», – рассказал Амур.инфо местный житель, выпускник школы Руслан Григорьев.

Здание школы в селе Амурское Белогорского района было построено в 1973 году. Оно двухэтажное, занимает 11 042 квадратных метра. Как сообщается на сайте госзакупок, в 2018 году был объявлен конкурс на выполнение работ по проведению технического обследования здания на сумму примерно 150 тысяч рублей. Экспертизу проводила компания «РегионСтройЭксперт». Как пояснили в администрации Белогорского района, инженеры-проектировщики выяснили, что часть постройки находится в аварийном состоянии. Корпус частично ремонтировали в 2011 году за счет федерального бюджета. Изыскательские работы не проводились.

«Школа стоит на болоте, ее рвет всю. В 2011 году ремонт провели внутри частично, сделали столовую. Когда произошло вздутие потолка, мы сами провели обследование. Но нашего обследования, конечно, недостаточно, и мы заключили договор с лицензированной благовещенской фирмой. Специалисты провели обследование и выдали нам заключение. Согласно этому заключению, спортивный зал, например, нужно сразу закрыть, он аварийный», – пояснил Амур.инфо начальник отдела образования Белогорского района Сергей Богородов.

В результате было принято решение до конца учебного года закрыть спортивный зал и столовую. Учебный год дети смогут закончить в родной школе. С 1 сентября ученики и учителя будут переведены для обучения в главный корпус Возжаевской школы. Между зданиями – несколько километров. Места новым ученикам хватит. Соседняя школа рассчитана на 600 учеников. Сейчас в ней обучаются около 300 детей. Никого из преподавателей сокращать не планируется.

«Мы должны провести изыскательские работы фундамента, школа "играет", надо выяснить, есть ли смысл проводить в ней ремонт. После изыскательских работ мы примем решение – если все нормально, мы закажем проектно-сметную документацию и будем просить денег на ремонт. Мы продумали, что на период ремонта дети и учителя будут учиться в Возжаевской школе. Организуем подвоз детей. Я понимаю, что люди переживают, но с другой стороны дети будут учиться в более комфортных условиях. В Возжаевской школе – великолепный спортзал и столовая», – отметил Сергей Богородов.